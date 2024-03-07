الحقي خزني قبل ماتغلي تاني.. بكام أسعار الدواجن اليوم الخميس 7 مارس 2024 في جميع الاسواق والمحلات

الكثير من المواطنين المصريين يبحثون في هذه الفترة عن أسعار الدواجن اليوم الخميس 7 مارس 2024، ويشير هذا التقرير إلى استقرار الأسعار اليوم بعد ارتفاع كبير في الفترة السابقة، ومع اقتراب شهر رمضان المبارك يزداد الاهتمام بأسعار الدواجن، ولهذا قرر موقع البديل تقديم جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

أسعار الدواجن اليوم الخميس 7 مارس 2024

تراجعت أسعار الدواجن اليوم الخميس 7 مارس 2024 في الفترة الأخيرة، حيث تم الإعلان عن تخفيضات في أسعار الفراخ البيضاء من قبل بورصة الدواجن وهذا ما انتظره جميع المواطنين، ويأتي هذا القرار تزامناً مع قرب شهر رمضان المبارك، وفي خطوة غير مسبوقة شهدت الأسعار انخفاضاً بمقدار 5 جنيهات نتيجة لتراجع الطلب على الفراخ، وإليكم تفاصيل أسعار الفراخ البيضاء اليوم:

سعر الفراخ البيضاء في المحلات التجارية حوالي 95 جنيه للكيلو.

سعر الفراخ البلدي 120 جنيه للكيلو بعد التخفيض لصالح المستهلك.

أسعار الفراخ الساسو نحو 105 جنيه.

سعر البانيه حاولي 190 جنيه في الأسواق المحلية، مع احتمالية تباين طفيف في الأسعار حسب منطقة المحلات التجارية.

سعر الكتاكيت اليوم

استقرار أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 7مارس في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بكافة الأنواع المختلفة حتى وصلت أسعارها كالآتي:

سعر الكتاكيت البيضاء الشركات حوالي 31 جنيه.

سعر الكتاكيت البلدي نحو 10 جنيه.

سعر الكتاكيت الساسو وصل إلى 30 جنيه.

سعر الكتكوت الأهالي سجل حوالي 30 جنيه.

وفي نهاية المقال قد نكون تعرفنا على أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس 7مارس في جميع الأسواق المحلية بكافة الأنواع المختلفة للمستهلك بعد الانخفاض التي شاهدتها اليوم على عكس الأيام الماضية.