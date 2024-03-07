تابع على جهازك.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2024 لمتابعة عالم الطبيعة والحضارة والحيوان

عشاق العلم والطبيعة والتاريخ والحضارة لا حل أمامكم سوى تثبيت تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2024 وباقي الأقمار الصناعية، حيث واحدة من ضمن القنوات التي تنقل محتوى مميز ناطق بالعربية على الأقمار الصناعية فيما يخص الطبيعة والحيوان، وقد خصصنا تقرير اليوم من أجل الحديث عن قناة ناشونال جيو غرافيك وخطوات نقل ترددها، تابعوا معنا.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2024

القناة متخصصة في نقل برامج وثائقية وافلام عن الحياة والحيوان والطبيعة الخلابة، وتتواجد القناة على كل الأقمار الصناعية، حيث تنقل المحتوى في حوالي 162 لغة، حيث تمتلك القناة العرض بحوالي 27 لغة، وبالتالي تجدها في كل منزل حول العالم، وتأتي الإحداثيات بالنايل سات وباقي الأقمار على النحو التالي:

القمر نايل سات

تردد القناة: 11412.

استقطاب: 30000.

الرمز: أفقي.

تصحيح الخطأ: 5/6.

التشفير: مفتوحة القناة.

القمر نايل سات

تردد قناة جيوغرافيك: 12467.

استقطاب: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 2/3.

الحامل: 26 ناحية الشرق.

معامل التصحيح: 2/3.

القمر عرب سات

تردد القناة: 11804.

الاستقطاب: 27500.

معدل الرمز: أفقي.

تصحيح الخطأ: 3/4.

تشفير الخطأ: مفتوح.

حامل: 26 ناحية الشرق.

استقبال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2024

ذكرنا لكم التردد الخاص بـ القناة على النايل سات وعلى عرب سات، وبالنسبة للتردد فاستقباله سهل وبخطوات سلسة، وتأتي على النحو التالي: