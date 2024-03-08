شقة الأحلام بين ايديك.. أسعار شقق الإسكان المتميز الجديدة والأقساط المطلوبة.. “الشقق مالية البلد”

مميزات شقق الإسكان المتميز

هناك العديد من المزايا بشقق الاسكان المتميز أبرزها استلام شقة بتشطيب كامل وعدم دفع مبلغ الشقة دفعة واحدة ولكن يسدد ثمنها بأقساط ربع سنوية على مدار سنوات طويلة مما يجعلها الخيار الأمثل للكثيرين ممن لا يمتلكون مبالغ مالية كبيرة تمكنهم من شراء شقة تمليك خصوصا بعد الارتفاع الضخم في أسعار الشقق والأراضي الخاصة، وتعلن هيئة المجتمعات العمرانية تحت رعاية وزارة الاسكان كل فترة عن اعلانات جديدة لشقق الاسكان المتميز في مدن جديدة مثل 6 اكتوبر والعبور والشروق والتجمع وغيرها من المدن، وينتظر الكثيرون هذه الإعلانات بفروغ الصبر، لذا نبشر الجميع بفتح باب التقديم على شقق الاسكان المتميز بمدينة العبور الجديدة في طرح تكميلي وليس طرح جديد، ومن المنتظر أن تنزل طروح جديدة في الفترة المقبلة بعد تحسن الأوضاع الاقتصادية بالبلاد.

سعر شقق الإسكان المتميز

كشف المسئولون بوزارة الاسكان عن سعر شقق الاسكان المتميز بالعبور الجديدة، ويختلف سعر الشقة على حسب المساحة، وفيما يلي مساحات الشقق والاسعار :