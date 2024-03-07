هام وعاجل.. تحميل pdf جدول العطل المدرسية لسنة 2024 بالمغرب وفقًا لوزارة التربية الوطنية
جدول العطل المدرسية لسنة 2024 بالمغرب الذي يعتبر من الأمور الهامة التي تهم كافة المعلمين والطلاب في المملكة المغربية، حيث أن العطلات الرسمية هي بمثابة فرصة لأخذ قسط من الراحة والاستعداد مرة أخرى لبدء العمل الدراسي، كما أنها فرصة للتعرف على أسباب هذه الأعياد الوطنية والمناسبات الدينية، وذلك لأن الكثير من العطلات تكون لأسباب دينية ووطنية، بالإضافة إلى عطلات نهاية العام ونهاية كل فصل دراسي، لذا فإن من الضروري التعرف على أيام العطل والإجازات في المملكة وخاصةً التي تأتي أثناء العام الدراسي.
جدول العطل المدرسية لسنة 2024 بالمغرب
قامت وزارة التربية الوطنية بالإعلان عن جدول العطل المدرسية لسنة 2024 بالمغرب الذي يشمل 54 إجازة دينية ووطنية لهذا العام، بالإضافة إلى العطل البينية التي تأتي أثناء الدورة الدراسية، كما هناك العطلة الصيفية الكبرى التي تأتي بعد نهاية العام الدراسي، ومن المقرر أن تكون عطلة الربيع للعام الجاري بدايةً من 21 مارس وحتى 7 أبريل 2024.
أيام العطل الرسمية لسنة 2024 بالمغرب
نستعرض في النقاط التالية جميع أيام العطل الرسمية في المملكة المغربية:
- عطلة عيد المولد النبوي وتكون لمدة يومان.
- عطلة الفترة البينية الأولى وتكون لمدة 8 أيام.
- عطلة ذكرى المسيرة الخضراء وهي لمدة يوم واحد.
- عطلة عيد الاستقلال لمدة يوم واحد.
- عطلة الفترة البينية الثانية لمدة 8 أيام.
- عطلة رأس السنة الجديدة لمدة يوم واحد.
- عطلة تقديم وثيقة الاستقلال لمدة يوم واحد.
- عطلة رأس السنة الأمازيغية لمدة يوم واحد.
- عطلة منتصف السنة الدراسية لمدة 8 أيام.
- عطلة الفترة البينية الثالثة لمدة 8 أيام.
- عطلة عيد الشغل لمدة يوم واحد.
- عطلة عيد الفطر لمدة ما بين الـ 3 أو الـ 4 أيام.
- عطلة الفترة البينية الرابعة لمدة 8 أيام.
- عطلة عيد الأضحى لمدة 4 أيام.