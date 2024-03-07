هام وعاجل.. تحميل pdf جدول العطل المدرسية لسنة 2024 بالمغرب وفقًا لوزارة التربية الوطنية

جدول العطل المدرسية لسنة 2024 بالمغرب الذي يعتبر من الأمور الهامة التي تهم كافة المعلمين والطلاب في المملكة المغربية، حيث أن العطلات الرسمية هي بمثابة فرصة لأخذ قسط من الراحة والاستعداد مرة أخرى لبدء العمل الدراسي، كما أنها فرصة للتعرف على أسباب هذه الأعياد الوطنية والمناسبات الدينية، وذلك لأن الكثير من العطلات تكون لأسباب دينية ووطنية، بالإضافة إلى عطلات نهاية العام ونهاية كل فصل دراسي، لذا فإن من الضروري التعرف على أيام العطل والإجازات في المملكة وخاصةً التي تأتي أثناء العام الدراسي.

جدول العطل المدرسية لسنة 2024 بالمغرب

قامت وزارة التربية الوطنية بالإعلان عن جدول العطل المدرسية لسنة 2024 بالمغرب الذي يشمل 54 إجازة دينية ووطنية لهذا العام، بالإضافة إلى العطل البينية التي تأتي أثناء الدورة الدراسية، كما هناك العطلة الصيفية الكبرى التي تأتي بعد نهاية العام الدراسي، ومن المقرر أن تكون عطلة الربيع للعام الجاري بدايةً من 21 مارس وحتى 7 أبريل 2024.

أيام العطل الرسمية لسنة 2024 بالمغرب

نستعرض في النقاط التالية جميع أيام العطل الرسمية في المملكة المغربية: