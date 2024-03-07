راكب الصاروخ.. ارتفاع جديد سعر الريال السعودي اليوم الخميس 7مارس 2024 في السوق السوداء والبنوك والمصرية

شهد سعر الريال السعودي اليوم الخميس 7مارس 2024 ارتفاع منذ الأمس في منتصف تعاملات يوم الأربعاء 6 مارس 2024، بشكل ملحوظ في البنوك المصرية، وذلك إثر قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنسبة تصل إلى 600 نقطة أساس، ويعتبر هذا الارتفاع هو الأول من نوعه بعد آخر زيادة خلال العام الماضي، وفي هذا السياق سنقدم لكم في هذا المقال سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 7مارس 2024

سجل سعر الريال السعودي اليوم الخميس 7مارس 2024 أول ارتفاع له منذ منتصف العام الماضي، بعد أن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، حيث بلغ سعر الريال 13.4 جنيه للشراء و13.49 جنيه للبيع، هذا الارتفاع تأثر به سعره أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي وبنك مصر، حيث سجلت أسعار اليوم 13.41 جنيه للشراء و13.47 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية