ألحق قبل ما العداد يتسحب وقدم طلب تحويل العداد القديم إلى إليكتروني في أقل من 36 ساعة

تحويل العداد القديم إلى إليكتروني، يتساءل العديد من المواطنين عن كيفية تحويل العداد الخاص بالكهرباء التباع لمنازلهم من العداد القديم إلى العداد الجديد والذي يكون الكتروني، حيث أن العداد الإلكتروني له العديد من المميزات الرائعة التي تساعد المنزل على الإحتفاظ بالكهرباء وأيضًا ترشيد استهلاكها، فسنتعرف اليوم في هذا المقال عن جميع التفاصيل الخاصة بتحويل العداد القديم إلى العداد الإلكتروني.

تحويل العداد القديم إلى إليكتروني

هناك بعض الخطوات الهامة التي يجب إتباعها لكي يتم تحويل العداد القديم إلى إليكتروني، فتكون تلك الخطوات كالآتي:

يتم أولًا دفع مبلغًا من المال يكون 195 جنيه تقريبًا، حيث يكون عبارة عن الرسوم الخاصة باستبدال العداد.

يتم بعد ذلك حدوث تسوية العطل، بالإضافة إلى أنه يتم حساب المتوسط الخاص بالإستهلاك للكهرباء على مدار 3 شهور.

يتم دفع جميع الغرامات وتسديد جميع التراكمات الخاصة بفواتير الكهرباء القديمة.

يتم تركيب وفحص العداد لمدة 3 أيام.

يتم شحن الكارت الخاص بالكهرباء بمبلغ يصل إلى 100 جنيه.

نصائح لاستخدام العداد الالكتروني

من الضروري أن يتم إتباع بعض النصائح الخاصة باستخدام الكهرباء وبترشيد استهلاكه، فيجب على جميع المواطنين الحرص على تنفيذ تلك النصائح، فمن ضمن تلك النصائح هي: