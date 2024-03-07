إعلان هام: تحديد مواعيد صرف رواتب المتقاعدين مع زيادة مرتقبة في العراق 2024

في ظل الترقب الكبير من قبل المواطنين في جميع أنحاء العراق، جاء الإعلان الرسمي عن مواعيد صرف رواتب المتقاعدين لعام 2024، وذلك بعد التساؤلات العديدة حول توقيتات الصرف وتفاصيل الزيادة الجديدة المقررة، وفقًا لبيان وزارة المالية، حيث تأتي هذه الخطوة تزامنًا مع إدخال زيادة بمقدار 1000 دينار للمتقاعدين الذين يتقاضون أقل من 1000000 دينار.

الزيادة الجديدة وخطوات الاستعلام عن راتب التقاعد

تأتي الزيادة الجديدة في رواتب المتقاعدين كجزء من سعي الحكومة العراقية لتحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين ودعمهم في مواجهة التحديات الاقتصادية، بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الوزارة عن إمكانية صرف الرواتب عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM)، البنوك، والصرافات التابعة لها في كافة المحافظات، مما يوفر مرونة وسهولة في الوصول إلى الرواتب.

زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة المالية أو الهيئة العامة للتقاعد.

اختيار خيار “الاستعلام عن راتب التقاعد”.

إدخال البيانات المطلوبة مثل الرقم الوطني أو رقم التقاعد.

الضغط على “بحث” لعرض تفاصيل الراتب والزيادة الجديدة.

زيادة جديدة على رواتب المتقاعدين في العراق

في خطوة مهمة من قبل وزارة المالية العراقية، تم الإعلان عن تطبيق زيادة ملحوظة على رواتب المتقاعدين عبر جميع محافظات العراق، هذه الزيادة تأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين معيشة المتقاعدين ومواجهة الارتفاع في تكاليف الحياة.