موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 151 باللغة العربية على قناة الفجر الجزائرية “من بيتك بأعلى جودة”

ما زال المسلسل التاريخي الأشهر على الإطلاق يُعرض على شاشة قناة الفجر الجزائرية وقناة ATV التركية، ويوميًا من كل أسبوع نجد البحث قائم يومي الأربعاء والخميس عن المسلسل، واليوم الخميس موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 151 باللغة العربية، وذلك بعد عرضها أمس باللغة التركية على المواطنين والمواطنات، حيث اليوم ستُعرض بالعربية، فدعونا نوضح لكم موعد عرض الحلقة وتردد القناة الناقلة المسلسل.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 151

يُعرض الآن الموسم الخامس من مسلسل قيامة عثمان على شاشة قناة الفجر الجزائرية، وذلك باللغة العربية، حيث أسبوعيًا بمعدل حلقة واحدة فقط في نهاية الأسبوع يوم الخميس، ويسبق الحلقة بالعربية عرضها على قناة ATV التركية باللغة التركية، كما يوم الجمعة بعد منتصف الليل يتم العرض على مسلسل قصة عشق، وتأتي مواعيد عرض المسلسل كل أسبوع في المواعيد التالية:

العرض باللغة التركية على ATV التركية كل يوم أربعاء الساعة 8:00 م.

العرض مترجم بالعربية على قناة الفجر الجزائرية كل يوم خميس الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة، والعاشرة على توقيت الرياض و11 بتوقيت أبو ظبي.

تردد قناة الفجر الجزائرية على الأقمار الصناعية

وضحنا لكم موعد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 151 باللغة التركية واللغة العربية، وبالنسبة للقناة، فهو يُعرض على الفجر الجزائرية، وهي على النايل سات وأيضًا عرب سات، والإحداثيات للقناة على هذا النحو:

الإحداثيات نايل سات عرب سات تردد القناة 12034 11034 الاستقطاب أفقي عمودي تصحيح الخطأ 4/3 6/5 معدل الترميز 27500 5000

ويمكن الدخول إلى قائمة الإعدادات واختيار القمر الصناعي وكتابة الإحداثيات الخاصة بالقناة عليه، وبعد التثبيت ستتمكن من متابعة أي مسلسل تقوم القناة بعرضه على الشاشة.