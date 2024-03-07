” مظلتي”  اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024  pdf موقع وزارة العمل العراقية molsa.gov.iq،أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة السابعة، شهر رمضان المبارك، حيث قوم الآلاف من المواطنين، داخل جميع أنحاء المحافظات العراقية، بالبحث عبر رابط برنامج الرعاية الاجتماعية، الموجود على موقع وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق، حيث يُعتبر الرعاية الاجتماعية واحدًا من أهم الخدمات التي تقدمها الحكومة العراقية للمواطنين، و يهدف البرنامج إلى تحسين الدخل والمعيشة، لدى الآلاف من الأسر المحتاجة والأكثر احتياجًا في العراق ، وومن المتوقع أن تطلق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الدفعة السابعة والأخيرة من برنامج الرعاية الاجتماعية قبل شهر رمضان المقبل.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة السابعة 2024:

برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق يعتبر جزءًا هامًا من جهود الحكومة لتحسين الرفاهية الاجتماعية وتوفير الحماية للفئات الضعيفة والمحتاجة في المجتمع، ويتم تنفيذ البرنامج بالتعاون بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والجهات ذات الصلة الأخرى، يعتمد برنامج الرعاية الاجتماعية على نظام التصنيف الاجتماعي لتحديد المستفيدين المستحقين للدعم. يتم تقييم الأسر وفقًا لعدة عوامل مثل الدخل، وحجم الأسرة، والحالة الصحية، والإعاقة، والحالة الاجتماعية. يتم تحديد مستوى الدعم الذي يحصل عليه كل فرد أو أسرة وفقًا لنتائج التقييم.

رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق الوجبة السابعة 2022:

للوصول إلى برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق، يمكنك اتباع الخطوات التالية: