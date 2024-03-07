رسميا جدول امتحانات الفصل الدراسي الثالث.. ولائحة العطل المدرسية في الجزائر 2024 وفق وزارة التربية الوطنية

لائحة العطل المدرسية في الجزائر 2024 التي من الضروري على كل طالب معرفتها خاصةً عطلة الربيع التي تمنح الطلاب الراحة والاسترخاء بعد المجهودات المبذولة في الأيام الدراسية، لذلك قد أصدرت وزارة التربية الوطنية بيان يحدد ما هي العطلات المدرسية التي سوف يحصل عليها الطلاب والمعلمين أثناء العام الدراسي، وذلك بخلاف العطل الرسمية التي تتمثل في الأعياد والمناسبات الوطنية والدينية التي تعتبر من العطلات الرسمية التي يحظى بها كل مواطن وكافة العاملين بالدولة، وفيما يلي نستعرض لائحة العطل المدرسية في الجزائر.

لائحة العطل المدرسية في الجزائر 2024

قامت وزارة التربية الوطنية بطرح لائحة العطل المدرسية في الجزائر 2024 تحدد من خلالها أوقات العطلات الخاصة بقطاع التعليم وهذا ضمن خطة تنظيم السنة الدراسية، وقد تأتي هذه العطلات على هذا النحو:

عطلة الخريف: تبدأ العطلة من يوم السبت الموافق 21 أكتوبر وتنتهي في الأحد الموافق 7 نوفمبر.

عطلة الشتاء: تبدأ من الثلاثاء الموافق 21 ديسمبر حتى يوم الأربعاء الموافق 6 يناير.

عطلة الربيع: تكون بدايةً من يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس وتنتهي يوم الأربعاء 7 أبريل.

عطلة الصيف: تبدأ من الثلاثاء الموافق 4 يوليو حتى بدء السنة الدراسية الجديدة.

موعد اختبارات الفصل الدراسي الثالث 2024

تختلف مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الثالث حسب كل مرحلة كما حددت وزارة التربية الوطنية في الجزائر على أن تأتي كالآتي: