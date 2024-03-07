يانهار تخفيضات.. أسعار كرتونة رمضان 2024 في جميع الهايبرات والسوبر ماركت والأسواق المحلية وخير زمان

سجلت متوسط أسعار كرتونة رمضان 2024 في مجموعة من المحالات التجارية والهايبر ماركت بأسعار معقولة إلى حد كبير من المواطنين مع اقتراب شهر رمضان المبارك في منتصف مارس المقبل، حيث يشعر العديد من المواطنين بزيادة البحث عن أسعار كرتونة رمضان 2024 لتلبية احتياجاتهم الغذائية استعدادًا للشهر الفضيل، ومن خلال هذا يسعى فاعلو الخير في مصر أيضًا للتعرف على أسعار كرتونة رمضان 2024 ومكوناتها.

أسعار كرتونة رمضان 2024

سوف نوضح لكم أسعار كرتونة رمضان 2024 في مجموعة من المحالات التجارية والهايبر ماركت بكافة محتوياتها والتي جاءت كما يلي:

سعر كرتونة رمضان في كارفور مصر : حيث سجلت أسعار الكرتونة داخل كارفور حاولي 175 جنيه، وتحتوي على مجموعة كبيرة ومتنوعة من السلع الغذائية والتي جاءت كالتالي:

1 ك سكر- 1كيلو أرز – كيس مكرونة – كيس شاي -علبة سمن 700 جرام- زجاجة زيت 750 مليمتر- كيس فول للتدميس وزن نصف كيلو.

سعر كرتونة رمضان في بنده مصر حيث تبلغ حاولي 200 جنيه، وتحتوي على ما يلي:

زجاجة زيت خليط سعة 600 مللي – 300 جرام صلصة، 200 جرام ملح – 1 كجم سكر – 3 كيس مكرونة 300 جرام – 40 جرام شاي – 3 كجم أرز.

سعر كرتونة رمضان في كازيون

بلغ سعر كرتونة رمضان في كازيون هايبر ماركت حاولي 190 جنيه لاحتوائها على ما يلي:

أرز 900 جم.

شاي ناعم 40 جم.

زيت خليط 700 جم

3 كيس مكرونة 282 جم.

1 كيلو سكر.

1 برطمان صلصة 280 جم.

سعر كرتونة رمضان في هايبر خير زمان وصل إلى 250 جنيه، حيث يحتوي على السلع الغذائية الأتية:

2 كجم أرز.

40 جرام شاي.

700 جرام زيت.

350 جرام مكرونة.

1 كجم سكر.

350 جرام سمن.

250 جرام ملح.

سعر كرتونة رمضان في سبينس

وفي محلات سبينس قررت إدارة الهايبر بيع كرتونة رمضان بسعر 200 جنيه، حيث جاءت مكونات الكرتونة مختلفة بعض الشيء عن الآخرين، وشملت ما يلي: