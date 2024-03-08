هتنزل ال Update الجديد وتسلي صيامك مع تحديث بابجي القادم وتجرب بساط علاء الدين السحري

تحديث بابجي القادم من أكثر ما ينتظره عشاق لعبة بابجي موبايل الشهيرة بفارغ الصبر، فالجميع يتساءل عن موعد التحديث الجديد للعبة 2024 والذي من المقرر وصوله قريبًا بالهواتف المحمولة وكذلك الأجهزة اللوحية التي تتوافق مع الإصدار، وفيما يلي سوف نتعرف على الإضافات الكثيرة الموجودة بالتحديث الجديد كما سوف نذكر لكم الموعد النهائي لإطلاق هذا التحديث المنتظر.

موعد تحديث بابجي القادم

كانت قد ذكرت الشركة المطورة للعبة أنه من المتوقع أن يتم إطلاق التحديث الجديد المخصص للعبة جي موبايل بداية من 10 يناير 2024، كما ذكرت الشركة أن إطلاق التحديث قد يتأخر عن هذا الموعد نتيجة لعدة ظروف، وبعدها سوف يكون التحديث متاحًا على كافة اجهزة الأندرويد وكذلك الآيفون وهو ما جعل عشاق لعبة ببجي موبايل الشهيرة ينتظرون بحماس هذا التحديث.

والذي سوف يأتي مع الذكرى السنوية الخامسة لإصدار اللعبة، كذلك من المقرر أن يكون التحديث متزامن مع انطلاق الموسم، وأوضحت الشركة المطورة لعبه أن التحديث سوف يصل بشكل تدريجي إلى الأجهزة وهذا ما يعني أنه خلال الأيام المقبلة بمشيئة الله سوف يصل التحديث إلى كافة أنظمة تشغيل الهواتف دون أي مشاكل أو تعقيدات.

أهم الإضافات الموجودة بالتحديث الجديد لبيجي موبايل 3.0

سوف يأتي التحديث الجديد للعبة ببجي موبايل 3.0 وهو يطلق عليها اسم قوة الضلال والذي سوف يكون موجود به عدة اضافات وتحسينات مميزات كالاتي: