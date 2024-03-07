رسميًا.. تحديد مواعيد غلق المحلات في رمضان والمطاعم والكافيهات “من رمضان لعيد الفطر”

قام وزير التنمية المصري اللواء هشا آمنة بتحديد مواعيد غلق المحلات في رمضان وفتح المحلات في شهر رمضان المبارك، وتم نشر قرار معاليه داخل الجريدة الرسمية، وبعد نشر القرار بدأ المواطنين والمواطنات بالبحث عن المواعيد، بحيث يتمكنوا من الخروج في الشهر الفضيل والتسوق وقضاء ليالي رمضان المُمتعة، ونوضح لكم مواعيد الغلق، تابعوا معنا.

مواعيد غلق المحلات في رمضان

وضح وزير التنمية المحلية الموعد الخاص بغلق المولات التجارية والمحال والمطاعم وأيضًا البازارات والكافيهات خلال شهر رمضان المبارك وأيضًا إجازة عيد الفطر 2024، علمًا بأن هذه المواعيد لن تخضع لها السوبر ماركت ومحال البقالة والأفران والمخابز وأيضًا الصيدليات، وستكون مواعيد الغلق كالتالي:

غلق البازارات والكافيهات والمولات التجارية والمحال الساعة 2:00 صباحًا يوميًا.

خدمة التيك أوي وأيضًا التوصيل إلى المنازل مستمرة دون انقطاع على مدار 24 ساعة، وذلك فيما يخص الكافيهات والمطاعم.

الورش داخل الكتل السكنية تُغلق عند الساعة العاشرة مساءً، عدا الورش المتواجدة على الطرقات العامة وأيضًا محطات الوقود.

موعد تطبيق مواعيد غلق المحلات في رمضان

نشرت وزارة التنمية المحلية قرار الوزير برقم 85 عن عام 2024، ووضحت مواعيد غلق المحال التجارية في الشهر الكريم، علمًا بأن هذا القرار يبدأ العمل به بإذن الله من يوم الأحد القادم، حيث العاشر من شهر مارس من عام 2024، ويستمر العمل بتلك المواعيد إلى أن تنتهي إجازة عيد الفطر المبارك بالكامل.

ومن المفترض أن بداية شهر رمضان المبارك يوم الاثنين القادم الموافق 11 من شهر مارس لعام 2024، حيث باقي ثلاث أيام فقط على بداية الشهر الكريم.