شكله هيبقى فيلم تحفة “إعلان فيلم JOHN WICK 5” وموعد صدوره في السينما

إعلان فيلم JOHN WICK 5 الذي يكون عبارة عن عودة لعمل كبير بطولة النجم كيانو ريفز وكذلك المخرج الشهير تشاد ستاهلسكي وذلك في الجزء الخامس من الفيلم الشهير جون ويك والذي قد أعلنت عنه أستوديوهات “Lionsgate”، ولكن حتى الآن لم يتم تحديد المواد التي سيعرض فيها الفيلم، حيث قد تم الانتهاء من عرض الجزء الرابع الذي تم طرحه قريبا وهو John Wick: Chapter 4، وفيما يلي سوف نتعرف على المزيد من التفاصيل.

إعلان فيلم JOHN WICK 5

كان يتحدث الجزء الرابع من فيلم JOHN WICK عن وقوف أحد شخصيات الفيلم على خبر الوفاة الخاص بالبطل فهم ينعون شجاعته وقوته التي قد خسرها عند اشتراكه في عالم الإجرام والفيلم من إنتاج شركة Lionsgate التي أكدت أن البطل لم ينتهي بهذه النهاية فمن المقرر وأنه من المقرر عمل جزء خامس من الفيلم، والذي يرغب الجميع في معرفة أحداثه الذي بالفعل قد نزول بالفعل الإعلان الرسمي له ومن المقرر عرضه قريبا ولم يتم حتى الآن الإعلان عن موعد عرض الفيلم.

فيلم JOHN WICK

كان قد صدر الجزء الأول من فيلم JOHN WICK خلال عام 2014 وتدور أحداثه حول أحد القتلة المحترفين الذي يقوم باعتزال الإجرام حتى يعيش حياة سعيدة مع زوجته ولكن عندما تتوفى الزوجة بسبب المرض ينعزل بطل العمل الذي يقوم بدور جون ويك حزنا على وفاتها وعلى ولكن عندما يتدخل نجل قائد إحدى العصابات الضخمة ليقتل الكلب الخاص بالبطل ثم يقوم بسرقة سيارته هذه الأمور تجعل بطل الفيلم يعود إلى الإجرام مرة أخرى ويطارد قاتل الكلب الذي سرق سيارته أيضًا لينتقم منه ثم يدخل البطل مع هذا الشخص في صراع قوي بالاشتراك مع بعض قوى الشر في عالم الإجرام.