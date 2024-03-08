“الجمعة 8 مارس”.. أجمل ما قيل في يوم المرأة العالمي 2024 وكيف نحتفل بعيد المرأة؟

المرأة تشكل نصف المجتمع وعندما تلد النصف الآخر تصبح هي كل المجتمع، فهي الزوجة التي تحفظ الرجل، والأم التي تُربي أجيالًا وتغرس فيهم القيم السامية، كما أنها الابنة التي تُدخل والديها الجنة، وهذا كله بجانب دورها الكبير في المجتمع، أليس ذلك كافيًا للاحتفال بـ يوم المرأة العالمي 2024، والذي تشهد فيه جميع المؤسسات احتفالات كبيرًا بالمرأة، وذلك يمنحها مزيدًا من التقدير والاحترام لكافة ما تقدمه من إنجازات اجتماعية، واقتصادية وسياسية.

يوم المرأة العالمي 2024

كانت الحركة العمالية السبب الأساسي في وجود يوم المرأة العالمي، حيث خرج ما يقارب 15 ألف امرأة في مسيرة داخل مدينة نيويورك مطالبين بتخفيض عدد ساعات العمل وزيادة الأجور وأيضًا إعطائهن حقهن في التصويت، وتم تخصيص تاريخ 8 مارس ليكون يومًا عالميًا للمرأة، ويتم الاحتفال بإنجازات المرأة والدور البارز التي تقدمه في المجتمع في هذا اليوم داخل مختلف الجهات منذ مائة عام.

أهداف اليوم العالمي للمرأة

جاءت أهداف يوم المرأة العالمي عديدة ولكن جميعها تدور حول الفخر والاعتزاز بالمرأة وبكل صغيرة وكبيرة تقدمها في المجتمع، وتمثلت بعض هذه الأهداف فيما يلي:

تعزيز المساواة بين الجنسين.

تلبية مختلف احتياجات المرأة وبناء الوسائل والبنية التحتية التي تخدم ذلك.

تضاعف تمويل منظمات حقوق المرأة.

مناقشة القضايا النسائية.

خلق بيئة أفضل للنساء.

تمكين النساء والفتيات في كافة دول العالم.

أجمل ما قيل في يوم المرأة العالمي 2024

يوم المرأة العالمي 2024″ هو مناسبة مهمة تحتفل بها العالم لتكريم إنجازات النساء والفتيات والتأكيد على دورهن الحيوي في المجتمع والتنمية، فيما يلي بعض الاقتباسات الجميلة التي قد تم قولها في هذا اليوم:

“لا يوجد شيء أكثر جمالاً وقوة من امرأة تعرف قيمتها.”

“النساء يجب أن يكون لديهن حقًا في كل مكان حيث تتخذ القرارات.”

“إذا كانت المرأة قوية بما يكفي للوقوف وحدها، فهي أقوى بما يكفي لتحمل الآخرين.”

“لا يمكن أن تكون المرأة القوية وحدها؛ إن قوتها تنشأ من قوة المجتمع الذي تعيش فيه.”

“النساء يعتبرن نصف العالم والنصف الأقوى. إنهن مصدر للقوة والإرادة والإلهام.”

“يوم المرأة العالمي هو فرصة للتأمل في التقدم الذي أحرزناه وللتحديد على الأهداف التي لا تزال أمامنا.”

“كل يوم يجب أن يكون يوم المرأة، لأن القضايا التي تواجهها النساء والفتيات تستحق الاهتمام والتفكير على مدار السنة.”

“عندما تمنح المرأة الفرصة، تستطيع أن تغير العالم.”

“المرأة هي شمعة تضيء للعالم، وقوتها وإرادتها لا تعرف الحدود.”

اليوم العالمي للمرأة في الإسلام

أعطى الإسلام للمرأة مكانة عالية وكرمها وعظمها وأعطي لها جميع حقوقها، وعندما نقرأ القرآن الكريم نجد كثير من الآيات الخاصة بالمرأة، حيث كانت المرأة قبل الإسلام تتعرض لكثير من الظلم والمهانة، ولكن عندما جاء الإسلام دعا إلى ضرورة احترام المرأة وأعط لها حق الحياة بعدما كانت أيام الجاهلية تُدفن حية.

وأوصى رسولنا الكريم -صلى الله عليه وسلم- أمته بالمرأة حيث قال ” استوصوا بالنساء خيرًا” فاتبعوا قول الرسول الكريم واستوصوا بهن خيرًا.

متى يوم المرأة العالمي 2024؟

يفصل بيننا وبين يوم المرأة العالمي ساعات قليلة حيث من تم اعتماد يوم 8 مارس من كل عام للاحتفال بالمرأة فيه، وهو ما يوافق يوم الجمعة من هذا العام.

كيف نحتفل بعيد المرأة؟

هناك العديد من الطرق التي يمكن أن نحتفل بها بيوم المرأة العالمي 2024، وهذه بعض الأفكار التي يمكن تطبيقها: