الفلاحين هيبقوا مبسوطين لما يعرفوا سعر أردب القمح عند الحكومة كام؟ شوف كده

سعر أردب القمح عند الحكومة أحد أكثر الموضوعات التي يبحث عنها المواطنين، حيث قررت الحكومة المصرية وضع سعر خلال عام 2024 من أجل توريد القمح من المزارعين وهذا السعر يشمل الربح الذي قدرته الدولة حتى يتم تشجيع المزارعين على استكمال زراعة القمح، بالإضافة إلى منع التجار من منح المزارعين سعر أقل من الذي يفترض الحصول عليه.

سعر أردب القمح عند الحكومة

قامت الحكومة المصرية بتحديد سعر أردب القمح في بداية عام 2024، ويكون السعر المحدد كما يلي:

يكون سعر أردب القمح حوالي 1600 جنيهًا ويمكن أن يزيد السعر ليصل إلى 2000 جنيهًا.

الهدف من الزيادة هو وصول التوريد إلى نحو 50% خلال العام القادم.

تعطي الدولة مجهود كبير للمزارعين عبر الاهتمام بتوفير المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى الأدوات التي تجهز الأرض مثل الآلات الحديثة.

سعر أردب القمح في الأسواق

عملت وزارة الزراعة على توفير كافة المستلزمات الزراعية من أجل زيادة محصول القمح هذا العام عن العام الماضي، وتكون تفاصيل المساحة المزروعة كالتالي: