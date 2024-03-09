متى ليلة الشك رمضان 2024 في الجزائر؟ وزارة الشؤون الدينية تجيب

يهتم جميع المسلمين في العالم بمعرفة موعد ليلة الشك رمضان 2024، حيث يتساءل الكثير في الجزائر عن موعدها، وذلك لمراقبة هلال شهر رمضان وما إذا كانت هذه الليلة هي الأخيرة من شهر شعبان أو غرة شهر رمضان، لنتعرف على موعد هذه الليلية التي ننتظرها جميعًا.

موعد ليلة الشك رمضان 2024

من المعروف أن ليلة الشك رمضان 2024 ستكون يوم الأحد العاشر من شهر مارس 2024، وفقًا لما أوضحته وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر في وقت سابق، حيث يتم في هذه الليلة مراقبة هلال الشهر من قبل المراصد الفلكية المعتمدة من قبل الحكومة لتحري هلال الشهر الكريم، وذلك عملًا بحسب الرسول الكريم “صل الله عليه وسلم” “صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها، فإن غم عليكم، فأكملوا ثلاثين، فإن شهد شاهدان، فصوموا وافطروا”، حيث تقوم اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية بندوة في هذه الليلة تبدأ من صلاة المغرب في دار الإمام سيدي عبد الرحمن الثعالبي في الجزائر، وكالعادة سيتم بث هذه الندوة مباشرةً على عدد من القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي.

أفضل أدعية في شهر رمضان المبارك

شهر رمضان شهر العبادة والتقرب من الله عز وجل، ونحتاج إلى الأدعية المستجابة لترديدها خلال الشهر الكريم بجانب الصلاة وصلاة التراويح وقيام الليل وقراءة القرآن الكريم، سنقدم لكم عدد من الأدعية في النقاط التالية: