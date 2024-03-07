التسجيل في صندوق المعونة الوطنية المكرمه الملكيه الأردنية takaful.naf.gov.jo للحصول على 100 دينار

المواطنون والمواطنات بدولة الأردن يبحثون حاليًا عن رابط صندوق المعونة الوطنية المكرمه الملكيه، وذلك للتسجيل في الصندوق والحصول على مبلغ 100 دينار أردني كمُكرمة ملكية وإعانة شهرية لإعانة الأسر شهريًا، وتلك المساعدة يتم التقديم عليها عبر موقع صندوق المعونة الوطنية، وذلك لمن يستوفي به الشروط، ونذكر لكم كل ما يُخص “المكرمة الملكية السامية” تابعونا.

صندوق المعونة الوطنية المكرمه الملكيه

للأسر الراغبة في التسجيل في الدعم التكميلي “المكرمة الملكية” عبر موقع صندوق المعونة الوطنية، عليه السير على عدد من الخطوات، بحيث يتمكن من التسجيل، وتأتي الخطوات على الترتيب التالي:

التوجه إلى موقع صندوق المعونة الوطنية الموجود على الشبكة.

الموجود على الشبكة. اختيار “تسجيل جديد” إن كان يرغب في التسجيل لأول مرة.

يقوم الفرد بإدخال الرقم الوطني الخاص به ورقم الهوية الشخصية وأيضُا رقم هاتف معتمد للأسرة وكلمة مرور للدخول.

قم بإدخال الرمز الظاهر أمامك على الشاشة.

يظهر لك الملف الشخصي الخاص بك وبه اسمك، ومن القوائم انقر على “تقديم طلب”، والتي ستجد بجوارها “متاح حاليًا”.

قم بإدخال البيانات الأساسية الخاصة بك واستكمل الثماني خطوات للتسجيل.

ارفع كل الأوراق المطلوبة.

وافق على الأحكام ثم في النهاية ستصل إلى خطوة إنهاء وإرسال الطلب، ومنها انقر على “إرسال الطلب”.

يظهر لك رقم تسلسلي للطلب الخاص بك للاستعلام بعد ذلك عن المنحة.

قيمة المكرمة الملكية في الأردن

وضحنا لكم رابط صندوق المعونة الوطنية المكرمه الملكيه، والذي من خلاله يمكن التسجيل للحصول على هذه المكرمة، وقيمتها 100 دينار شهري، وهو دعم مالي يتم تقديمه للأسر الأردنية لمن تقوم بالتقديم عبر الصندوق ويتوافر بها شروط المكرمة.