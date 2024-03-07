مع قرار التعويم الجديد…الشهادة الثلاثية من البنك الأهلي المصري بعائد ثابت يومي/فرصتك وجاتلك استثمر فلوسك

الشهادة الثلاثية من البنك الأهلي التي قام البنك الأهلي المصري بطرحها يوم 6 مارس 2024، حيث كان ذلك القرار بعد أن أصدر البنك المركزي قرار رسمي برفع سعر الفائدة إلى 6%، وتعتبر هذه الشهادة من النوع المتناقص وتكون بفائدة سنوية نحو 30% ومن المتوقع أن يكون العائد للشهادة كبير عن أي شهادة ادخار أخرى.

الشهادة الثلاثية من البنك الأهلي

أصدر البنك الأهلي شهادة ثلاثية جديدة، بالإضافة إلى القيام بالتعديل على بعض الشهادات البلاتينية وتكون تفاصيل الشهادة الثلاثية كالتالي:

الشهادة تكون لمدة ثلاث أعوام، ويصل العائد من الشهادة في العام الأول إلى 30% أما في العام الثاني يكون 25% وصولًا إلى العام الثالث فيكون 20%.

الصرف يكون دوري كل عام، كما يمكن كسر الشهادة بعد مرور ستة أشهر من وقت الشراء.

شهادات البنك الأهلي اليوم

قرر البنك الأهلي بأن هناك تعديلات كبيرة على الشهادات البلاتينية والتي تكون لثلاث سنوات والعائد المتعلق بها أما أن يكون سنويًا أو شهريًا، وقيمة العائد في هذه الشهادات يكون كالآتي: