“أستعد للتقديم”.. موعد تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال لعام 1446

أصدرت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية تعميمًا يخص تواريخ تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال لجميع القطاعات التعليمية بما في ذلك الحكومية، الخاصة، الدولية، ومدارس تحفيظ القرآن، للسنة الدراسية القادمة 1446هـ، وقد وضعت الوزارة مجموعة من المعايير الخاصة بالسن اللازم للتسجيل في هذه المراحل، عملية التسجيل للطلاب المستجدين ستتم من خلال البوابة الإلكترونية لنظام نور، الذي يندرج تحت إشراف الوزارة مباشرةً، حيث يجب على الراغبين في التقديم تحضير وتقديم جميع المستندات والوثائق المطلوبة وفقًا للشروط المعلنة من قبل الوزارة.

موعد تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي 1446

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن انطلاق مرحلة تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائيي ورياض الأطفال للعام الدراسي 1446 هـ، شاملةً المدارس الحكومية، الخاصة، الدولية وكذلك مدارس تحفيظ القرآن، أما عن التفاصيل الزمنية لعملية التسجيل تتضمن الآتي:

يبدأ التسجيل للمدارس الحكومية من الاثنين 15 رمضان 1445 هـ، الموافق 25 مارس 2024، وينتهي في الأربعاء 22 شوال 1445 هـ، الموافق 1 مايو 2024.

أما بالنسبة للمدارس الخاصة والدولية، فيفتح باب التسجيل في نفس تاريخ بداية التسجيل للمدارس الحكومية، مستمرًا حتى الأسبوع الثالث من السنة الدراسية الجديدة.

وتشمل فترات التسجيل لرياض الأطفال سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة والدولية، بالإضافة إلى مدارس تحفيظ القرآن، نفس الفترة المحددة للمدارس الحكومية.

التسجيل يتم عبر الإنترنت من خلال بوابة نظام نور الإلكتروني التي تتبع للوزارة، ويتطلب تقديم جميع الوثائق والمستندات اللازمة كما تحددها الوزارة.

أعمار قبول الطلاب المستجدين للعام الدراسي 1446

وضعت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية شروطاً خاصة بأعمار الطلاب المؤهلين للتسجيل في الصف الأول الابتدائي للسنة الدراسية 1446 هـ، وهنا نقدم التفاصيل التي تحدد الفئات العمرية المقبولة كالتالي:

الأطفال المولودين حتى 9 ربيع الأول 1440 هـ، الموافق لـ 17 نوفمبر 2018 م.

كذلك، الأطفال المولودين بين 10 ربيع الأول 1440 هـ (18 نوفمبر 2018 م) وحتى 10 جمادى الثاني 1440 هـ (15 فبراير 2019 م).

يُطلب من هذه الفئة العمرية أن تكون قد أكملت عامًا دراسيًا واحدًا على الأقل في مرحلة رياض الأطفال ليتم قبولهم.

ماهي أعمار قبول رياض الأطفال؟

نشرت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية معلومات مفصلة حول الشروط العمرية لتسجيل الأطفال الجدد في مراحل رياض الأطفال المختلفة للعام الدراسي 1446 هـ، كما يلي: