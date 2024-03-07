جدول أئمة صلاتي التراويح والتهجد في الحرم المكي رمضان 1445/2024

بحلول شهر رمضان المبارك 1445هـ، يرغب المصليين السعوديين والمعتمرين في معرفة جدول أئمة صلاتي التراويح والتهجد في الحرم المكي، ومن المعتاد أن يُصدر هذا الجدول كل عام من قبل رئاسة شئون الحرمين الشريفين ويتم نشره عبر منصات الوزارة المختلفة، ويضم هذا الجدول أفضل الشيوخ ذوي الأصوات البارزة في “عالم التلاوة”، مما يجعلك تستشعر كل آيه من آيات القرآن الكريم وتتذوق حلاوة المعاني والرسائل السامية.

أئمة صلاتي التراويح والتهجد في الحرم المكي

صلاة التراويح وبلا شك تعتبر إحدى أهم العبادات التي يحرص المسلمون كل الحرص على أدائها، وهناك أعداد كبيرة تحب أداءها داخل المسجد الحرام، وهذا ما يدفعهم للبحث عن جدول أئمة صلاتي التراويح والتهجد في الحرم المكي.

وتبعًا لما أعلنته رئاسة شؤون الحرمين في بيان رسمي لها، أن صلاتي “التراويح والتهجد” في الحرم المكي في رمضان ستضم أئمة من أصحاب الفضيلة وهم:

صلاة التراويح من 1 حتى 20 رمضان: “عبدالرحمن السديس وماهر المعيقلي وعبدالله بن عواد الجهني وبندر بن عبد العزيز بليلة”.

صلاة التراويح من 20 حتى 30 رمضان: “الشيخ عبدالله بن عواد الجهني، بندر بن عبدالعزيز بليلة، الشيخ عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس”.

صلاة التهجد من 21 حتى 30 رمضان: مع كل من “الشيخ عبدالله بن عواد الجهني، بندر بن عبدالعزيز بليلة، عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ماهر بن حمد المعيقلي”.

أسماء أئمة صلاتي التراويح والتهجد في المسجد النبوي

لم يشمل البيان الرسمي الصادر من رئاسة شؤون الحرمين عن أئمة “صلاتي التراويح والتهجد” في الحرم المكي فقط، ولكن تمت الإشارة فيه أيضًا إلى أئمة المسجد النبوي، وجاءت الأسماء على النحو التالي: