“عشان محدش يغشك”.. حقيقة مضاعفة المكرمة الملكية رمضان ١٤٤٥ للمستفيدين السعوديين.. متي موعد الصرف +طريقة الحصول عليها؟!

مع اقتراب شهر رمضان، الذي يعتبر شهراً مباركاً ينتظره المسلمون حول العالم بشغف تتزايد الاهتمامات بالبحث عن المعونات والدعم المقدم من خلال مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، فمكرمة رمضان يتم صرفها عادة في كل شهر رمضان ومع اقتراب موعدها المتوقع في يوم الإثنين الموافق 11 مارس أو الثلاثاء الموافق 12 مارس 2024، يتزايد الاهتمام بمعرفة تفاصيلها وكيفية الاستفادة منها.

مضاعفة المكرمة الملكية رمضان ١٤٤٥

تم تداول معلومات تفيد بأن قيمة المكرمة في العام السابق 1443 كانت 500 ريال سعودي فقط وقام الملك سلمان بمضاعفة هذا المبلغ ليصبح 1000 ريال سعودي لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي في عام 1444، بهدف تلبية احتياجاتهم ومساعدتهم على التغلب على الصعوبات المالية ومواجهة التحديات المالية في ظل ارتفاع التكاليف ومع اقتراب شهر رمضان، بدأت تنتشر شائعات حول تكرار هذه الخطوة في العام 1445، وتحديداً بزيادة المكرمة الملكية للمستفيدين ومع ذلك، يجب التنويه إلى أنه لم يتم صدور أي قرار رسمي من الملك سلمان بن عبد العزيز يتعلق بزيادة قيمة المكرمة لعام 1445.

شروط المكرمة الملكية 1445

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد وضعت مجموعة من الشروط الضرورية التي يجب توافرها في الشخص المستحق لاستلام مكرمة رمضان وتتضمن هذه الشروط ما يلي: