“تابع براحتك”.. مباراة الاهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2024 والقنوات الناقلة

زاد البحث في الساعات القليلة الماضية عن موعد مباراة الاهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2024 وذلك بعد أن تم اتخاذ قرار بتعديل موعدها، هذه المباراة النهائية في بطولة كأس مصر التي ينتظرها الملايين في الوطن العربي خاصة مشجعي الفريقين، سنوضح لكم الموعد الجديد والقنوات الناقلة للمباراة وأيضًا التشكيل الخاص بالفريقين والكثير من التفاصيل تابعونا.

موعد مباراة الاهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2024 بعد التعديل

من المقرر أن تبدأ موعد مباراة الاهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2024 يوم غد الجمعة 8 مارس 2024 في تمام الساعة 7:30 مساءًا بتوقيت القاهرة بعد تعديل الموعد، وفي تمام الساعة 8:30 بتوقيت السعودية، حيث تقام المباراة على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض بالسعودية.

معلق مباراة الاهلي والزمالك النهائية

فقد أعلن المستشار تركي آل الشيخ أنه تم أعطاء مهمة التعليق على المباراة النهائية في كاس مصر للموسم الحالي للمعلق المصري الشهير “مدحت شلبي”.

القنوات الناقلة على المباراة النهائية

فقد أعلنت الجهات المنظمة لمباراة النهائي “الديربي المنتظر بين فريقي الأهلي والزمالك” في كأس مصر إنه سيتم نقل أحداث المباراة على عدد من القنوات حتى تصل إلى جميع المشاهدين، القنوات هي:

قناة أون تايم سبورت الفضائية.

وأيضًا قناة إم بي سي مصر.

قناة الرياضية السعودية SSC.

كما يتم نقل المباراة على قناة أبوظبي الرياضية.

إلى جانب قناتي الأهلي والزمالك.

التشكيل المتوقع لفريقي الأهلي والزمالك

تشكيل فريق الأهلي المتوقع

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: إمام عاشور ومروان عطية وعمرو السولية (كوكا).

خط الهجوم: رضا سليم وبيرسي تاو وأنتوني موديست.

تشكيل فريق الزمالك المتوقع