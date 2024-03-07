” دول عيالك ولازم يفرحو”.. نزل تردد قناة ماجد كيدز Majid Kids TV 💫 2024 نايل سات.. فرجهم على الجديد كله HD !!

قناة ماجد للأطفال تعتبر واحدة من أبرز وأفضل القنوات الموجهة للأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد اكتسبت شهرة واسعة بين الجمهور العربي نظراً لتقديمها مجموعة متنوعة من البرامج التلفزيونية عالية الجودة وبشكل مجاني على مدار الساعة و تتميز القناة ببرامجها التعليمية التي تساهم في بناء شخصية الطفل وتعليمه القيم الحياتية الصحيحة، وتشجعه على احترام العادات والتقاليد واليوم نحن هنا لنقدم لكم أحدث تردد قناة ماجد كيدز 2024 علي نايل سات.

تردد قناة ماجد كيدز 2024 علي نايل سات

تتميز قناة ماجد بتقديم محتوى مميز للأطفال عبر بثها المستمر على مدار الساعة دون فواصل إعلانية، مما يسمح للأطفال بمتابعة برامجهم المفضلة في أي وقت يرونه مناسباً وتقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج التثقيفية والترفيهية التي تحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال، الذين يترقبون عرضها يومياً بفارغ الصبر.

الجودة: HD

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

التردد: 12467

القمر الصناعي: نايل سات

برامج قناة ماجد كيدز 2024

تتميز قناة ماجد بالتجديد المستمر وتقديم مجموعة متنوعة من البرامج الجديدة والمثيرة للاهتمام لمحتواها، حيث تسعى جاهدة لتوفير المعلومات والنصائح القيمة للأطفال بشكل دوري وتعمل القناة على جذب انتباه الأطفال من خلال تقديم محتوى ممتع وتثقيفي في نفس الوقت، باستخدام الرسوم المتحركة والانيميشن التي تحبب في نفوس الأطفال وتعتبر البرامج المعروضة على هذه القناة من بين أفضل البرامج والتي تحظى بنسب مشاهدة عالية، منها: