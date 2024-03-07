روقي دماغك من زن العيال.. استقبل تردد قناة كراميش كيدز الجديد 2024 على الأقمار الصناعية لمشاهدة أغاني وبرامج أطفال بجودة HD

تُعد قناة كراميش كيدز هي خيار رائع لجميع الآباء والأمهات الراغبين في تحميل قناة أطفال مميزة على جهاز الاستقبال الموجود لديهم، خاصة وأن قناة كراميش كيدز تقدم محتوى متميز يجمع ما بين الأغاني الترفيهية والبرامج التعليمية في آن واحد، ونجد أن جميع الصغار الذين قاموا بمشاهدة هذه القناة قد تعلقوا بها كثيراً، نظرا لأنها قناة مميزة حقا وعليه أصبحت خلال فترة قليلة من أشهر قنوات الأطفال الموجودة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، ومن خلال موقعنا سوف نذكر لكم تردد قناة كراميش كيدز الجديد.

تردد قناة كراميش كيدز

نستعرض معا في هذه الفقرة تردد قناة كراميش كيدز الجديد التي تقدم مجموعة من الأغاني المسلية وبرامج الأطفال الممتعة والتعليمية التي تنمي من الإدراك لدى الأطفال الصغار والبيبي حيث قد جاء التردد كالتالي:

تردد قناة كراميش على نايل سات

تردد القناة: 11603.

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

جودة القناة HD‏

تردد قناة كراميش على عرب سات

تردد القناة 11390

الاستقطاب رأس.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

جودة القناة HD.

ضبط قناة كراميش على الرسيفر

لضبط تردد قناة كراميش كيدز على جهاز الاستقبال لديكم اتبعوا تلك الخطوات: