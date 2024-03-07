“قبل رمضان بكام يوم 🌙”.. أسعار ياميش رمضان 2024 في الأسواق المصرية ومنافذ الوزارة.. شوف البلح والزبيب بكام ياعم!!

تشتهر فترة رمضان بوجود أطباق خاصة ومأكولات تميزها، تبرز بشكل خاص خلال هذا الشهر الكريم، مثل ياميش رمضان بمختلف أشكاله ونكهاته الشهية التي تنتشر على نطاق واسع في مختلف محافظات الجمهورية ومع اهتمام الناس بتحضير وتقديم أشهى الأطباق خلال شهر رمضان، يثير لدى الكثيرين فضولاً لمعرفة آخر تحديثات أسعار ياميش رمضان 2024 وهذا ما سنعرضه بالتفصيل في السطور التالية.

أسعار ياميش رمضان 2024

يتراوح سعر توليدو المحشو بالشوكولاتة بوزن ربع كيلوغرام حوالي ستة وأربعين جنيهًا وخمسة وسبعين قرشًا.

وقد وصل وزن علبة تمر توليدو المحشو باللوز إلى 300 جرام بقيمة تقريبية تبلغ 56.75 جنيه.

أما بالنسبة لثمن 300 جرام من التين المجفف، فيبلغ 77.25 جنيهًا مصريًا في جميع فروع متاجر العثيم.

ويكلف مشروب العرقسوس الجاهز للتحضير والذي يزن 200 جرام تقريبًا حوالي 66.95 جنيهًا مصريًا.

ويمكنك شراء قمر الدين الذي يزن 250 جرامًا، فيكلف حوالي 49.25 جنيه، بينما يباع التمر الهندي بوزن 400 جرام بسعر 32.25 جنيه.

أسعار ياميش رمضان لهذا العام 2024