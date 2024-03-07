“لبيك اللهم لبيك” تصل 100 الف.. أسعار عمرة رمضان 2024 / 1445 لجميع البرامج .. ربنا يجعلك من زوار بيته

يشكل موضوع أسعار عمرة رمضان 2024 محط اهتمام المسلمين المصريين الذين يتطلعون لزيارة بيت الله الحرام خلال شهر رمضان، حيث تعد عمرة رمضان من بين العمرات ذات التكلفة الأعلى وفيما يلي سنقدم نظرة عامة على أحدث أسعار عمرة رمضان 2024، تابعوا معنا للتعرف على التفاصيل.

تفاصيل برامج أسعار عمرة رمضان 2024

تتنوع أسعار عمرة رمضان 2024، حيث يختلف كل برنامج حسب المدينة التي يتم البدء بها والمدة التي يقضيها المعتمرون فيها، ويتضمن كل برنامج إفطارًا يوميًا في مكة المكرم و إليكم تفاصيل أسعار البرامج المختلفة:

البرنامج الذي يبدأ بالتوجه إلى المدينة لمدة 4 ليالي ثم إفطار بمكة لمدة 4 ليالي:

الحجرة الثنائية: 97990 جنيهًا.

الغرفة الثلاثية: 82990 جنيهًا.

الغرفة الرباعية: 76490 جنيهًا.

البرنامج الذي يبدأ بالإقامة في المدينة لمدة 4 ليالي ثم السحور بمكة لمدة 4 ليالي:

الحجرة الثنائية: 63990 جنيهًا.

الغرفة الثلاثية: 53990 جنيهًا.

الغرفة الرباعية: 48990 جنيهًا.

البرنامج الذي يتوجه المعتمرون في بدايته إلى المدينة لمدة 4 ليالي ثم الإقامة في مكة لمدة 4 ليالي:

الحجرة الثنائية: 55990 جنيهًا.

الغرفة الثلاثية: 46990 جنيهًا.

الغرفة الرباعية: 42490 جنيهًا.

البرنامج الذي يقضي فيه المعتمرون 4 ليالي بالمدينة ثم 4 ليالي بمكة:

الحجرة الثنائية: 48990 جنيهًا.

الغرفة الثلاثية: 42990 جنيهًا.

الغرفة الرباعية: 38990 جنيهًا.

أسعار برنامج عمرة رمضان للشهر كاملا

سعر برنامج عمرة رمضان للشهر كاملا يتراوح بين 89990 إلى 99990 جنيهًا للغرفة الثنائية، وبين 66490 جنيهًا إلى 77990 جنيهًا للغرفة الثلاثية، ومن 56990 جنيهًا إلى 64990 جنيهًا للغرفة الرباعية ويتضمن هذا البرنامج 4 ليالي بالمدينة دون تقديم أي وجبات، تلاها قضاء 25 ليلة بمكة دون تقديم أي وجبات.