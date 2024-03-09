بعد الزيادة.. تعرف على سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024

أعلنت وزارة المالية عن سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024 وذلك بعد تطبيق الزيادة الجديدة التي تهدف إلى تخفيف جزء من الأعباء المالية التي تقع على عاتق المواطنين في الوقت الحالي بشكل ارتفاع الاسعار بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية، للتفاصيل تابعوا الفقرات التالية.

سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024

بدأ البحث يزداد عن سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024 بعد تطبيق زيادة على الرواتب بقيمة 100 ألف دينار عراقي لتوفير حياة كريمة للمتقاعدين، وذلك على النحو التالي:

فقد تم تحديد الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين بعد تطبيق الزيادة الجديدة “100 ألف دينار عراقي” عند 500 ألف دينار عراقي للمتقاعد.

أما الحد الأقصى الذي يحصل عليه المتقاعد بعد الزيادة الجديد فهو مليون دينار عراقي.

فإذا كان المتقاعد يحصل على 500 ألف دينار عراقي، فتطبيق عليه نظام الزيادة الجديدة سيصبح راتبه الجديد 600 ألف دينار عراقي.

كما ستزيد قيمة راتب المتقاعد الذي كان يحصل على 400 ألف دينار عراقي إلى 500 ألف دينار عراقي مع تطبيق الزيادة.

كذلك ستزيد قيمة الرواتب للمتقاعدين إلى 800 ألف دينار عراقي إذا كانت 700 ألف دينار عراقي.

خطوات الاستعلام عن الراتب

يمكن الآن الاستعلام عن رابت التقاعد معرفة قيمته بعد الزيادة الجديدة بخطوات بسيطة وهي كالتالي: