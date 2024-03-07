“الناس بتساءل هيحصل إيه؟!”.. مسلسل بين السطور الحلقة 29 التاسعة والعشرون HD .. الموعد وتفاصيل الحلقة الأخيرة + القنوات الناقلة للمسلسل

مع تصاعد التشويق وتعقيد الأحداث في مسلسل بين السطور الحلقة 29 يتزايد البحث عن مواعيد عرض الحلقات الجديدة والأخيرة، وذلك بسبب توسع دائرة الشك في قضية مقتل جيمي اندرسون و يتمتع المسلسل بشعبية كبيرة، خاصة بعد أداء متميز للفنانة صبا مبارك والفنان أحمد فهمي فيما يلي نستعرض أبرز أحداث الحلقات الأخيرة و مواعيد عرضه بشكل تفصيلي.

مسلسل بين السطور الحلقة 29

في الحلقات الأخيرة من مسلسل بين السطور شهدنا تطورات كبيرة بعد تورط الإعلامية هند سالم في قضية مقتل لاعب الرماية العالمي جيمي اندرسون مما زاد من حدة الشك والتوتر بين الشخصيات الرئيسية. توجهت الشكوك بعد ذلك نحو زوجته، مما جعل دائرة الاتهام تتسع بشكل كبير وسط الشخصيات المتورطة في العمل و يعد مسلسل بين السطور الحلقة 29 من أصل مصري مأخوذ عن قصة مسلسل كوري يحمل اسم Misty، وقد تم إنتاجه في عام 2024، حيث حقق نجاحًا كبيرًا بعد عرضه بالنسخة المصرية.

بالتفاصيل موعد مسلسل بين السطور الحلقة 29 والقنوات الناقلة له

يتم عرض مسلسل بين السطور يوميًا من الأحد إلى الخميس عبر شاشة قناة ON في تمام الساعة 8 مساءً، وعبر قناة ON Drama في تمام الساعة 10 مساءً بالإضافة إلى ذلك، يتم عرض الحلقات الجديدة عبر قناة MBC العراق يوميًا من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 10 مساءً وينتظر الكثيرون هذه الحلقة لما تحمله من احداث قوية سوف تغير من مجرى الموضوع، مسلسل بين السطور الحلقة 29 هي الحلقة الأقوى في هذا الموسم ونحن على شوق لرؤية ماذا سوف يحدث،