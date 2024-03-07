【﻿رابط　مظلتي】 للاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة وحل مشكلة مرفوض تقاطع بيانات

ينتظر الجميع الإعلان عن الوجبة الأخيرة من اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، فيمَا لا يدرك البعض أن من المهم التأكد من أنك مستحَق لدعم الوجبة الجديدة من وجبات الرعاية الاجتماعية قبل صدورها، حيث من الممكن حال استعلامك عن الوجبة يظهر لك نتيجة الاستعلام أنك مرفوض بسبب تقاطع البيانات، فإن لم تقم بحل هذه المشكلة تسيب ذلك في إيقاف الدعم، ومن خلال الأسطر التالية نبين طريقة الاستعلام عن حالة استحقاقك للدم وحل مشكلة مرفوض تقاطع بيانات.

اسماء المشمولين بالرعاية الوجبة الأخيرة

المشمولين بالرعاية الاجتماعية هم الأشخاص الذين يعانون من الفقر أو الذين لا يجدون عمل يتكسبون منه أو أنهم أشخاص من زوي الهمم، حيث توفر لهم زارة العمل دعما يستطيعون من خلاله العيش ويفرون به متطلبات حياتهم، ومن أجل تحقيق هذا الهدف وضعت مجموعة من الشروط لابد من استكمالها لمن يريد الحصول على دعم الرعاية.

كيف ابحث عن اسمي في منصة مظلتي؟

ابحث عن اسمك في منصة مظلتي التي تقدم لك جميع خدمات الرعاية الاجتماعية، من حيث الاستعلام عن اسماء المشمولين والتقديم في الرعاية وحل المشكلات التي تواجهك أثناء التقديم أو الاستعلام، ولكي تقوم بالاستعلام عن اسمك من المنصة اتبع التالي:

الدخول على منصة مظلتي عبر الرابط التالي: 𝘴𝘱𝘢.𝘨𝘰𝘷.𝘪𝘲. اضغط على هيئة الحماية الاجتماعية. أدخل البيانات المطلوبة مثل رقم البطاقة الذكية ورقم الهوية والاسم ورقم الوجبة. اضغط استعلام، يظهر لك حالة استحقاقك للدعم من انك مقبول أم مفوض. ويمكنك أيضا تحميل كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة للاستعلام عنهم.

طريقة حل مشكلة مرفوض تقاطع بيانات

عند البحث عن اسمك ضمن المشمولين بالرعاية الاجتماعية ربما تخرج لك نتيجة الاستعلام مرفوض بسبب تقاطع البيانات وهذا قد يحدث بسبب أن هذا الشخص متقدم لراتب معين متفرغ أو لديه سيارة باسمه أو نحو ذلك، عند ذلك يجب عليه فعل الآتي:

تقوم بالدخول على نظام الحماية المدنية لتعرف سبب التقاطع.

سيتم تزويدك ببيان موقف معنون إلى الدائرة التي فيها تقاطع البيانات.

سيتم الرد على هذا الأمر لتقديمه عبر نظام الحماية الاجتماعية لرجوع الدعم.

لذلك من المهم أن تعرف أهمية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة لتتمكن من تجنب أي مشكلات قد تمنع من صرف الدعم في الموعد المحدد.