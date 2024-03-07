” اوعى تفوتك الفرصةواستثمر فلوسك ” سعر الذهب اليوم الخميس 7 مارس 2024 عيار 18 وعيار 21 .. اشتري بسرعة قبل ما يغلا تاني

ما زال سوق الذهب يعاني من استمرار التراجع منذ بداية الانخفاض قبل عدة أسابيع، مما أدى إلى انخفاض سعر الجرام للذهب عيار 21 تحت حاجز الـ 3000 جنيه مصري ، وهذا الانخفاض دفع العديد من الناس إلى البحث والاستفسار عن آخر تحديثات الأسعار وأعلى قيمة وصلت إليها الذهب لذلك، سنتحدث في هذا المقال عن أسباب تجاوز الذهب حاجز الـ3000 جنيه، وهل ستشهد أسعار الذهب انخفاضًا جديدًا يؤثر عليها، مع حالة عدم الاستقرار الذي يشهدها الدولار الأمريكي والذي يؤثر بكل حال على سعر المعدن النفيس.

سعر الذهب اليوم الخميس

تراجعت قيمة الذهب في تداول اليوم، مما دفع الكثير من الناس إلى البحث عن سعره الحالي، وهنا قائمة بأحدث أسعار الذهب ليوم الثلاثاء الموافق للخامس من شهر مارس عام 2024، وصل سعر الجرام من الذهب بعيار 21 إلى حوالي 2770 جنيه مصري في السوق المصرية، فيما لم يتم احتساب أجور التصنيع، ويعتبر الذهب عيار 21 الأكثر شهرة وانتشارًا في مصر، حيث يتنافس الناس لمعرفة قيمته في السوق، وذلك بعد تجاوزه الحد الأدنى للثلاثة آلاف جنيه مصري، يتجاوز السعر الآن ال 3600 جنيه مصري الذي وصل إليه في أسابيع قليلة.

وصل سعر الذهب عيار 24 في المتاجر المصرية للمجوهرات إلى حوالي 3166 جنيه مصري للجرام الواحد، بدون مراعاة تكلفة التصنيع.

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في متاجر الحلي والجواهر المصرية إلى حوالي 2375 جنيهًا مصريًا، من دون تكاليف التصنيع.

وصل سعر الجنيه الذهب إلى 22160 جنيهًا مصريًا في متاجر الذهب في مصر، وبالنسبة لسعر الذهب في الأسواق العالمية، فإنه وصل إلى 2097 دولار أمريكي.

اسعار الذهب بالمصنعية

وتعد تفاوت اسعار التصنيع بين البائعين المختلفين والأماكن المتعددة أمر شائع ومعترف به على نطاق واسع، وما يلي هو متوسط اسعار التصنيع الشائعة.