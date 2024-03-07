“هتعملي عزومات وولائم بالبط البلدي” سعر كيلو البط اليوم 7 مارس 2024 في السوق المصري

لا يفصلنا غير 5 أيام على حلول الشهر الكريم شهر رمضان المبارك، لذلك تصدرت سعر كيلو البط اليوم عبر محركات البحث، حيث يعتبر البط من أفضل أنواع الطيور والبروتينات المهمة التي يهتم بها العديد من أفراد الشعب المصري، خاصة ربات البيوت للقيام به بعمل العزومات والولائم، بالإضافة إلى أن البط من أهم الثروات الحيوانية التي تنتج في كافة محافظات مصر، كما أن مشروعات تربية البط تلعب دورا هاما في توفير الاحتياجات المحلية وتحسين الوضع الاقتصادي لدى أصحاب تلك المشاريع.

سعر كيلو البط اليوم 7 مارس 2024 في مصر

تصدرت اسعار كيلو البط اليوم سبع مارس 2024 في مصر، حيث تختلف أسعار البط في مصر بناء على عدة عوامل منها نوع وجوده وحجم البط، وأيضا بناء على العرض والطلب والمنطقة الجغرافية، والمواسم المختلفة طوال العام، والجدير بالذكر أن البط البلدي يعد من أجود وأفضل أنواع البط والأكثر طلبا داخل المعاملات اليومية في السوق السوق المصرية، بالإضافة إلى أنه يوجد عدة أنواع من البط المستورد الذي يتمتع بالجودة والطلب في السوق المصري، واليوم سعر كيلو البط اليوم على النحو التالي:

سجل اليوم يتراوح سعر كيلو البط البلدي ما بين 100-110 جنيهات.

سجل اليوم سعر كيلو البط المسكوفي بقيمة 95 جنيها.

سجل اليوم سعر كيلو البط الفرنساوي بقيمة 70 جنيها.

سجل اليوم سعر كيلو البط المولار بقيمة 90 جنيها.

سجل اليوم سعر كيلو البط البغال بقيمة 90 جنيها.

اليوم سجل سعر كيلو البط المسكوفى إلى 95 جنيها.

سعر كليو البط السكوفي اليوم في مصر