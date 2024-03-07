” الحق اشتريه قبل ما يغلا ” .. مفاجأة كبيرة في اسعار الاعلاف اليوم الخميس 7 مارس2024.. العلف رخص يا جدعان .!!

تراجع سعر طن الأعلاف بمقدار 7 آلاف جنيه في الفترة الأخيرة، مما أثر سلبًا على السوق الزراعي وأدى إلى اضطرابات وذلك يرجع لأن هذه الزيادة تعتبر مشكلة كبيرة للمزارعين وأصحاب المزارع، حيث تلعب الأعلاف دورًا حاسمًا في الإنتاج الحيوانات وبالتالي تتحكم في سعر الإنتاج و يعتبر سعر الأعلاف المرتفع تهديدًا للاستدامة الزراعية للمزارعين ويؤثر على اقتصادهم.

أسعار الأعلاف اليوم الاربعاء

أفاد التجار بأن سعر طن الجيلوتين المحلي بنسبة بروتين 60٪ وصل إلى 46،000 جنيه مصري للمحلي و50،500 جنيه مصري للمستورد، وبلغ سعر طن بذرة القطن 23،000 جنيه مصري.

أشار التجار إلى أن سعر طن بذور الصويا المستوردة يبلغ 22000 جنيه، وسعر طن بقشور الصويا يبلغ 16000 جنيه، وسعر طن مخلفات الصويا يبلغ 17000 جنيه بنسبة بروتين 20%. بالإضافة إلى ذلك، يبلغ سعر طن الذرة الصفراء المحلية 13000 جنيه، بينما يبلغ سعر طن الذرة البيضاء 12500 جنيه.

أشار التجار إلى تفاوت أسعار المواد الخام المستخدمة في صناعة الأعلاف، مثل الصويا والذرة وقصب السكر، على البورصة العالمية نتيجة استمرار النزاع الروسي الأوكراني وارتفاع أسعار الوقود على المستوى العالمي، بالإضافة إلى زيادة إنتاج الكبار من الأعلاف.

انخفاض أسعار الأعلاف

يعود انخفاض أسعار الأعلاف إلى عوامل متعددة، بما في ذلك تقلبات السوق العالمية وارتفاع أسعار الوقود وتكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى أهمية العرض والطلب في تحديد الأسعار ويمكن أن يسفر زيادة إنتاج الأعلاف أو انخفاض الطلب عن انخفاض سعرها لمواجهة هذا التحدي، يجب على الحكومة والجهات المعنية اتخاذ إجراءات فورية لدعم المزارعين وحمايتهم ويجب أن تشمل هذه الإجراءات توفير دعم مالي مباشر وتقديم تسهيلات ائتمانية للمساعدة في تجاوز هذه الصعوبات المالية.

اسعار الاعلاف اليوم

تم تسجيل انخفاض يصل إلى 30٪ في أسعار المواد العلفية، حيث انخفض سعر الطن بمقدار 7 آلاف جنيه ليصل إلى 25 ألف جنيه من 32 ألف جنيه. هذا الانخفاض أثر على سعر الدولار في السوق السوداء بسبب الاتفاق مع الإمارات في مدينة رأس الحكمة. تم تقديم تخفيضات جمركية كبيرة على المواد العلفية بعد توفير الدولار من البنوك. وأشار ثروت الزيني، نائب اتحاد منتجي الدواجن، إلى أن أسعار الأعلاف قد انخفضت بمقدار 7 آلاف جنيه للطن خلال الأسبوع، مما أدى إلى انخفاض سعر الدواجن من 95 جنيه إلى 89 جنيه للكيلو.