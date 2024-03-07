متقلقيش هتشتري وتخزني قبل رمضان.. سعر طن الأرز الشعير اليوم الموافق 7 مارس 2024 للمستهلك

اليوم الخميس الموافق 7 مارس 2024، تراجعت أسعار الأرز الشعير، والأبيض الحر والمعبأ في مختلف المنافذ والأسواق اليوم بالمحافظات، لذلك تزايدت معدلات البحث من قبل العديد حول سعر طن الأرز الشعير اليوم، وبناء على هذا الانخفاض قامت الغرف التجارية والتموين من ضخ كميات كبيرة منه في متنوع فروع معارض ومنافذ أهل رمضان 2024 في جميع المحافظات داخل الدولة المصرية بأسعار مخفضة تصل معدل التخفيضات بها إلى 30 %، وهذا أدى إلى تراجع أسعاره اليوم داخل المنافذ التجارية والفروع أيضًا.

أسعار طن الأرز الشعير اليوم 2024

تزامنا مع انخفاض أسعار طن الأرز الشعير اليوم، تصدرت محركات البحث حول أسعار الأرز خاصة قبل حلول الشهر الكريم الذي لا يفصلنا بينه غير خمسة أيام فقط، في بيان عاجل قامت شعبة الأرز بغرفة إنتاجية الحبوب، بأسعار طن الأرز الشعير اليوم:

سجل اليوم سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة ما بين 18500:16500 جنية

سجل اليوم سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة ما بين 19500:19000 جنية.

كمْ سعر كيلو الأرز الأبيض 2024؟

بناء على أهمية أسعار السلع لدى العديد من المواطنين خاصة قبل حلول الشهر الكريم، توضح لكم من خلال موقعنا الإخباري البديل سعر كيلو الأرز الأبيض داخل الفروع والمنافذ المختلفة حسب قرار رئيس الغرف التجارية محافظة الفيوم مجدي جاب الله، الذي أكد فيه أن سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم شهد تراجع في الأسعار إثراء انهيار أسعار الدولار في السوق الموازية، خاصة بعد الصفقة الكبرى، بالإضافة إلى أنه أوضح أن سعر الأرز في داخل المنافذ يتراوح سعره بين 30:28 جنية، مؤكدا إنه يتم طرح كميات ضخمة من الأرز في متنوع فروع ومنافذ معارض أهل رمضان 2024 بشكل متكرر كل يوم لتوفير ما يشبع حاجة المواطنين قبل حلول شهر رمضان المبارك.