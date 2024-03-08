“هُنـــا“ رابط التسجيل في منحة قفة رمضان 1445 في الجزائر joradp.dz وشروط التسجيل

قامت الحكومة الجزائرية بالإعلان عن موعد صرف منحة قفة رمضان 1445 في الجزائر وهي المنحة التي تقوم بمنحها الحكومة الجزائرية للفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل والأفراد الذين لا يمتلكون دخل شهري ثابت أو أي مصدر دخل آخر وذلك في ظل سعي الحكومة الجزائرية الوقوف بجانب الشعب الجزائري في ظل الظروف الاقتصادية، تزامنا مع حلول شهر رمضان المعظم وقامت الجهات المختصه بتحديد بعض الاشتراطات حتى يتمكن المواطن من صرف تلك المنحة نبين تلك الاشتراطات وكيفية التسجيل في السطور التالية.

منحة قفة رمضان 1445 في الجزائر

قام الجهات المختصة في الجزائر بالإعلان أن منحة قفة رمضان 1445 غالبا ما سيتم منحها من قبل الحكومه الجزائرية مع بداية شهر رمضان الكريم ويمكن للمواطن الإستفادة من تلك المنحة عن طريق بعض الخطوات نبينها فيما يلي:

أولا: الدخول إلى الموقع الرسمى للامانة العامة للحكومة الجزائرية.

ثانيا: تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستفيد وتاريخ ميلاده كما هو مدون فى بطاقة الهوية والعنوان كاملا.

ثالثا سيقوم الموقع بطلب بعض الصور الضوئيه للمستندات الخاصة بالمستفيد مثلا صوره ضوئيه من بطاقه الهويه الوطنيه يجب إرفاقها مع الأوراق والنقر بعد عمليه الرفع على كلمه تاكيد.

رابعا: بعد نجاح عملية التسجيل تقوم الجهات المختصه بارسال رسالة نصية إلى المستفيد تبلغه بميعاد استلام المنحة.

خامسا: يجب على المستفيد أن يكون ملتزما بالميعاد الذي سيتم تحديده من قبل الجهات المختصة لاستلام المنحة الخاصة به.

شروط التسجيل في منحة قفة رمضان 1445

لكي يتمكن المواطن الجزائري من الاستفادة من منحة قفة رمضان 1445 يوجد بعض الاشتراطات التي قامت بوضعها الجهات المختصة لابد في توافرها للراغب في الحصول على تلك المنحة نوضحها في السطور التالية: