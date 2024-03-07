لحظة بلحظة.. سعر الدولار الان في البنوك والسوق السوداء اليوم الخميس7مارس 2024 في مصر

استقر سعر الدولار اليوم الخميس، 7 مارس 2024، مقابل الجنيه المصري، (قبل بداية تعاملات البنوك)، حيث تم الحفاظ على مستوى السعر الرسمي المعلن سابقًا ، صدر قرار من البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، مما تسبب في ارتفاع سعر الدولار وتجاوزه الـ50 جنيها في بعض البنوك، وأعلن “المركزي” عن رفع سعر الفائدة بنسبة 6٪، وفقًا لآخر تحديث لمواقع البنوك المصرية على الإنترنت.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

تم تحديد سعر الدولار اليوم عند 49.5 جنيه للشراء و 49.6 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

الدولار ثابت اليوم عند 49.5 جنيه للشراء و49.6 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

ثبت سعر الدولار اليوم عند 49.5 جنيه للشراء و 49.6 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

ثبت سعر الدولار اليوم عند 49.4 جنيه مصري للشراء و49.5 جنيه مصري للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

تم تحديد سعر الدولار اليوم عند 49.5 جنيه للشراء و49.6 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك CIB

تم تحديد سعر الدولار اليوم عند 49.5 جنيه للشراء و49.6 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبى الإسلامي

تم تحديد سعر الدولار اليوم عند 50.75 جنيه للشراء و 50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ثابت سعر الدولار اليوم عند 50.75 جنيه للشراء و 50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

شهد سعر الدولار في السوق السوداء استقرارا اليوم بعد الانخفاض الذي حدث خلال الأيام السابقة، ولم يلاحظ ارتفاع كبير في السعر حيث سجل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الخميس 7 مارس 2024 مبلغ 48جنيهًا. من المتوقع أن يستمر في الانخفاض خلال الأيام القادمة، بفضل القرارات الجديدة في البنوك المصرية التي ستسهم في ضبط سعر العملة.