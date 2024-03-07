سلي أطفالك ونمي قدراتهم مع قناة طيور بيبي للأطفال وحكايات جاد وإياد وبرامج القيم

يبحث الكثيرون على تردد قناة أطفال تقوم على تسلية أطفالهم وتقدم لهم شيء مفيد في حياتهم، ومن أهم هذه القنوات التي تحرص على تقديم شيئ هادف للأطفال يساعدهم على بناء أفكارهم وغرس القيم فيهم في مراحل العمر الأولى قناة طيور بيبي، حيث تقدم القناة مجموعة كبيرة من البرامج التي تبث للأطفال القيم من خلالها وهي إلى ذلك تقدم لهم شيء علمي مفيد يستطيعون من خلاله تحصيل معلومات في مجالات كثيرة، ومن خلال الأسطر التالية نتعرف معًا على تردد القناة وما تقدمه من برامج وفقرات.

تردد قناة طيور بيبي للأطفال

تابع قناة طيور بيبي على القمر الصناعي النايل سات والقمر الصناعي العرب سات من خلال إضافة تردد القناة على جهاز التلفزيون الخاص، والذي يشتمل على البينات التالية:

تردد قناة بيبي على النايل سات:

تردد القناة هو 11274

معدل استقطاب عمودي

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة طيور بيبي على عرب سات:

تردد القناة هو 11396

معامل استقطاب يكون عمودي

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ ¾

جودة القناة HD

م برامج طيور بيبي

قناة طيور بيبي من أفضل القنوات التي تحرص على تقديم محتوى هادف للأطفال والتي توفر لهم برامج متنوعة في الجانب التعليمي والتثقيفي والترفيهي مما يؤدي إلى نمو شخصية الطفل بشكل متكامل، خاصتا في مراحل العمر الأولي من حياة الطفل، ومن أهم ما تقدمه القناة من برامج وفقرات التالي:

مرحبا يا أصدقاء: برنامج تفاعلي يقدم معلومات تعليمية للأطفال بشكل ترفيهي من خلال الألعاب والأنشطة.

حكايات جاد وإياد: برنامج قصصي يعرض مغامرات جاد وإياد وأصدقائهم.

عالم جنى: برنامج تعليمي ترفيهي يقدم محتوى هادف للأطفال.

تلفزيون الأطفال: برنامج يقدم محتوى متنوع من الأغاني والألعاب والفقرات التعليمية.

أغاني بيبي: مجموعة من الأغاني التعليمية والترفيهية للأطفال.

أنا أحب: سلسلة من الأغاني التي تُعلم الأطفال حبّ الأشياء المختلفة من حولهم.

أصوات: سلسلة من الأغاني التي تُعلم الأطفال أصوات الحيوانات والأشياء المختلفة.

كلمات عربي – انجليزي: سلسلة من الأغاني التي تُعلم الأطفال الكلمات العربية والإنجليزية.

أغاني بيبي باللغات الأربع: سلسلة من الأغاني مترجمة إلى العربية والإنجليزية والتركية والفرنسية.

وغير ذلك من البرامج والأغاني التي تتميز بها القناة والتي يمكنك متابعة قناة طيور بيبي عبر شاشة التلفزيون أو على اليوتيوب.