“سجل الآن“ شروط وخطوات التسجيل في منحة البطالة 2024 في الجزائر عبر الوكالة الوطنية للتشغيل

تسعى الحكومة الجزائرية للحد من نسبة البطالة المتواجدة داخل المجتمع الجزائري لذا قامت الدولة ممثلة في الوكالة الوطنية للتشغيل بالاعلان عن خطوات التسجيل في منحة البطالة 2024 والتي يتم تجديدها كل ستة اشهر وذلك عبر الموقع الالكتروني الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل لذلك يتساءل كثير من لا يمتلكون دخل ثابت عن كيفية الحصول على تلك المنحة ونوضح فيما يلى الخطوات اللازمه للتسجيل والشروط الواجب توافرها للحصول على تلك المنحة.

التسجيل في الوكالة الوطنية للتشغيل 2024 الجزائر

اولا: يجب الدخول على الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل.

ثانيا: الولوج الى الموقع تسجيل منحة البطالة 2024

ثالثا: يقوم مقدم الطلب بادخال رقم بطاقة الهوية الوطنية الخاص به والتأكد من صحه الرقم.

رابعا: كتابه الرقم الخاص بالمستفيد والذي تم تسليمه مسبقا من قبل الهيئه الوطنيه من قبل الوكاله الوطنيه للتشغيل والضغط على كلمه تمديد المنحه.

في حاله قبول طلب تمديد المنحة تقوم الجهات المختصة بالتواصل مع مقدم الطلب بالإفادة بقبول طلبه.

شروط الحصول على منحة البطالة 2024