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“سجل الآن“ شروط وخطوات التسجيل في منحة البطالة 2024 في الجزائر عبر الوكالة الوطنية للتشغيل
منحة البطالة 2024 في الجزائر
تسعى الحكومة الجزائرية للحد من نسبة البطالة المتواجدة داخل المجتمع الجزائري لذا قامت الدولة ممثلة في الوكالة الوطنية للتشغيل بالاعلان عن خطوات التسجيل في منحة البطالة 2024 والتي يتم تجديدها كل ستة اشهر وذلك عبر الموقع الالكتروني الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل لذلك يتساءل كثير من لا يمتلكون دخل ثابت عن كيفية الحصول على تلك المنحة ونوضح فيما يلى الخطوات اللازمه للتسجيل والشروط الواجب توافرها للحصول على تلك المنحة.
التسجيل في الوكالة الوطنية للتشغيل 2024 الجزائر
- اولا: يجب الدخول على الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل.
- ثانيا: الولوج الى الموقع تسجيل منحة البطالة 2024
- ثالثا: يقوم مقدم الطلب بادخال رقم بطاقة الهوية الوطنية الخاص به والتأكد من صحه الرقم.
- رابعا: كتابه الرقم الخاص بالمستفيد والذي تم تسليمه مسبقا من قبل الهيئه الوطنيه من قبل الوكاله الوطنيه للتشغيل والضغط على كلمه تمديد المنحه.
في حاله قبول طلب تمديد المنحة تقوم الجهات المختصة بالتواصل مع مقدم الطلب بالإفادة بقبول طلبه.
شروط الحصول على منحة البطالة 2024
- أولا: لابد أن يكون المتقدم لم يستفيد من اي دعم تم تقديمه سابقا من الحكومة الجزائرية.
- ثانيا: يجب ان يكون مقدم الطلب لديه حساب داخل الوكالة الوطنية للتشغيل.
- ثالثا: ألا يتخطى سن المتقدم 40 سنة.
- رابعا: أن يزيد عمر المتقدم عن 19 سنة.
- خامسا: عدم امتلاك المتقدم لأي أملاك عقاريه أو أراضي ذات قيمه باهظة.
- سادسا: أن يكون المتقدم حاملا للجنسية الجزائرية ومقيم بشكل دائم داخل الأراضي الجزائرية.
- سابعا: لابد وأن يكون رب الأسرة سواء الزوج أو الزوجه ليس لديها عمل وغير مدرج في اي من الوظائف داخل الدولة سواء القطاع العام أو القطاع الخاص.