مبروك.. تحميل اسماء المستفيدين من الدعم في الدفعة الاخيرة 2024 من موقع “الإسكان العسكري في الأردن”

مع إقتراب شهر رمضان المبارك يبحث المواطنين الإردونين عن اسماء المستفيدين من الدعم في الدفعة الاخيرة 2024، حيث يعتبر أبرز البرامج الحكومية التي تقدمها الحكومة الأردنية، وذلك لمساعدة الأسر المحتاجة والأرامل والمطلقات، ومن ثم تقوم الحكومة بتقديم الدعم الإضافي لمساندة مواطنيها على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، لذا سوف نتعرف فيما يلي على كيفية الاستعلام عن الدعم التكميلي الدفعة الأخيرة 2024.

اسماء المستفيدين من الدعم في الدفعة الاخيرة 2024

أعلنت المعونة الوطنية في الأردن عن اسماء المستفيدين من الدعم في الدفعة الاخيرة 2024، حيث يمكن للمواطنين الحصول على دعم إضافي، للمساعدة في تحمل المصاريف، ومن ثم أيضًا مواجهة الظروف الاقتصادية داخل الأردن، لذا يمكن الاستعلام عن الدعم باتباع الخطوات الآتية:

أولًا يتم الولوج إلى الموقع الرسمي الإلكتروني التابع لصندوق المساعدة الوطني.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على زر الوصول إلى الخدمات المتعلقة بالدعم الإضافي الشامل.

وكذلك أيضًا يتم كتابة الرقم القومي للمتقدم، كما يتم أيضًا كتابة كلمة السر التي اختارها.

وبعد ذلك يتم الضغط على الرمز الذي تتم منه عملية الولوج.

ومن ثم يتم اختيار القسم المتعلق بالمنحة التكملية.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على المعين للتحقق من المساعدة الإضافية المتاحة.

كما يتم أيضًا كتابة كل البيانات الفردية الخاصة بالمتقدم.

وبعد ذلك يتم الضغط على الخانة الذي تختص بتنفيذ استفسار حول المساعدة.

الشروط الواجب توافرها للحصول على الدعم التكميلي الدفعة الأخيرة في الأردن

قامت الحكومة الأردنية بوضع بعض الشروط اللازمة للحصول على الدعم التكميلي، ومن هذه الشروط ما يلي: