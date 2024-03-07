𝐞.𝐠𝐨𝐯.𝐤𝐰 رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة وطريقة الدفع بخطوات بسيطة

يعد الاستعلام عن المخالفات المرورية من اهم الخِدْمَات التي تقدمها وزارة الداخلية الكويتية للمواطنين والمقيمين، والتي يبحث الكثيرون عن طرق السداد والاستعلام عن المخالفات المرورية، والتي تتيحها الوزارة بأكثر من طريقة من خلال موقع الوزارة أو من البوابة الإلكترونية الرسمية، ومن خلال الأسطر التالية نبين طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية وطريقة الدفع.

ربط الاستعلام عن المخالفات المرورية

توفر وزارة الداخلية في دولة الكويت الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال موقع وزارة الداخلية للمواطنين والمقيمين، والذي يمكنهم الاستعلام عن المخالفات عن طريق رَقَم السيارة أو الرَّقْم المدني، وهذا من حرص الوزارة على تلافي المخالفات وفي حالة حدوثها تسهل عمّن ارتكب هذه المخالفة أن يدفع قيمتا للدولة حتى لا يتم إيفاقه، ويمكنك الدخول على رابط الاستعلام عن المخالفات من هنـــا.

استعلام مخالفات المرور الكويت برقم السيارة

بخطوات بسيط استعلم عن المخالفات المرورية الخاصة بسارتك عبر موقع وزارة الداخلية الكويتي وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة الداخلية الكويتي من الرباط أعلاه. اضغط على قسم الخِدْمَات الإلكترونية. ومن ثم ادخل على الإدارة العامة للمرور. اضغط على المخالفات المرورية. ثم انقر الاستعلام عن المخالفات، ومن ثم ادخل رَقَم السيارة. سيتم عرض تفاصيل المخالفات المرورية الخاصة بالسيارة.

دفع مخالفات المرور للأفراد

كما سهلت أيضا الوزارة خدمة دفع المخالفات المرورية على المواطنين والمقيمين من خلال موقع الوزارة باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة الداخلية من الرابط المذكور أعلاه. ادخل على الاستعلام عن المخالفات المرورية. بعد عرض المخالفات المرورية اضغط على دفع المخالفات. يطلب منك إدخال الرَّقَم المدني أو الموحد. اضغط على المخالفات الإلكترونية القابلة للدفع إلكترونيًا. اختر الوسيلة التي تريد الدفع من خلالها لتستكمل عملية الدفع.

خدمة الاستعلام والدفع للمخالفات المرورية إلكترونيًا، وفرت على المواطن والمقيم كثيرًا من الجهد والوقت وهي إلى ذلك أيضا تقدم للدولة الحفاظ على أمنها وسلامته مواطنيها ليعلم أن كل مخالف لابد أن يدفع ثمن مخالفته.