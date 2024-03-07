سعرك محير الجميع يا جميل .. أسعار الذهب اليوم الخميس 7 مارس.. أسعار توجع قلب المواطن

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 7 مارس 2024، ارتفاعاً جديدًا، حيث شهد سعر «بيع وشراء» عيار 21 وجميع أعيرة الذهب تراجعًا، وذلك مع استمرار تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء، بعد إعلان الحكومة المصرية عن مشروع “رأس الحكمة” بالتعاون مع الإمارات.

أسعار الذهب اليوم في مصر 7 مارس

نقدم من خلال هذا التقرير أحدث تحديثات أسعار الذهب في الوقت الحالي، وذلك استنادًا إلى التعاملات الأولى في صباح الخميس 7 مارس 2024 في محلات الصاغة، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الذهب عيار 24 الآن: 3657 جنيهًا للبيع، 3750 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21 الآن: 3100 جنيهًا للبيع، 3200 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18 الآن: 2743 جنيهًا للبيع، 2850 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14 الآن: 2150 جنيهًا للبيع، 2200 جنيهًا للشراء.

سعر جنيه الذهب عيار 21 الآن: 22220 جنيهًا للبيع، 23000 جنيهًا للشراء.

سعر اوقية الذهب في البورصة العالمية الآن: 2083.3 دولارًا للبيع، و2082.3 دولارًا للشراء.

سعر الذهب بالمصنعية

تتفاوت قيمة المصنعية في محلات الصاغة المصرية، حيث تختلف من محل صاغة إلى آخر، وتتباين أيضًا من محافظة إلى أخرى، ومن جرام إلى آخر، بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 10٪ من قيمة المشغولات الذهبية المباعة وبحسب سياسة كل تاجر صاغة، يتم تحديد المصنعية كمبلغ مالي يضاف إلى سعر الذهب الرسمي (الخام) من قبل صاحب المحل الصاغة.

سعر الذهب الايام المقبلة

تتوقع تحليلات الخبراء في مجال الاقتصاد استمرار انخفاض أسعار الذهب في المحلات الصاغة المصرية خلال الأيام القادمة، وذلك نتيجة للقرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة ارتفاع قيمة الدولار خلال الأشهر السابقة، ويأتي هذا التوقع في ظل استمرار تراجع قيمة الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء، مما يؤدي إلى تراجع سعر الذهب في المحلات الصاغة.