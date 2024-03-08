الفرخه بكام.. مفاجئة غير متوقعة في سعر الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 8 مارس 2024 في الاسواق

من أبرز المواضيع الآن عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل العديد من المواطنين، البحث عن أسعار السلع والمواد الغذائية وخاصة اللحوم والفراخ وكافة أنواع البروتينات، اليوم تصدرت سعر الفراخ البيضاء عبر محركات البحث بصورة متزايدة، وبناء على أهمية الموضوع نوضح من خلال موقع الإخباري البديل التفاصيل الكاملة عن أسعار الدواجن والفراخ البيضاء

سعر الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 8 مارس 2024 في المزارع

في صباح يوم الجمعة الموافق 8 مارس من العام الجاري 2024، وقبل بداية التعاملات في الأسواق والبورصة، وطبقا لما تم تحديثه خلال الفترة الأخيرة من خلال بورصة الدواجن، انخفضت الفراخ اليوم بقيمة 2 جنيه للكيلو، حيث إن سعر الفراخ يختلف حسب المنطقة وإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار، اليوم يستهل سعر الفراخ في المزرعة من 90:89 جنيه ليصل سعرها للمستهلك مائة جنيه بدلا من مائة وعشرة جنيهات، بالإضافة إلي من الممكن القادمة من الممكن تتراجع أسعار الدواجن البيضاء بالانخفاض الملحوظ خلال الفترة القادمة.

اسعار الدواجن اليوم الجمعة مارس في السوق المصري

سجل اليوم سعر الدواجن الساسو بقيمة 105 جنيهات ليصل سعره للمستهلك بين 110 و115 جنيها.

كما سجل اليوم في المزرعة سعر الدواجن البلدى بقيمة 120 جنيها للكيلو.

سجل اليوم سعر الدواجن الأمهات البيضاء بقيمة 80 جنيها للكيلو.

شهد اليوم سعر كيلو البانية بقيمة تتراوح بين 230:210 جنيهات.

سجلت اليوم سعر كيلو الأوراك بقيمة 105 جنيهات

سجل اليوم سعر الكبد والقوانص بقيمة 120 جنيها

سجل اليوم سعر كيلو الهياكل بقيمة 60 جنيها

سجل اليوم سعر جوز الحمام بقيمة 150 جنيها.

شهد اليوم سعر كيلو البط بقيمة 150 جنيها، بينما سعر الأرانب بقيمة 120 جنيها.

سعر كرتونه البيض اليوم الجمعة 8 مارس 2024 في مصر

شهد سعر كرتونة البيض اليوم استقرار، وخاصة بعد ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء بقيمة اثنان جنيها، وياتي سعر طبق البيض كالآتي، قبل بداية التعاملات في السوق المصري يتراوح سعر طبق البيض الأبيض بين 145 و155 جنيهًا. بينما سعر طبق البيض الأحمر في المزرعة بقيمة 145 جنيهًا، ليصل للمستهلك بقيمة 155 جنيهًا، والبيض البلدي بقيمة 160 للطبق ليصل للمواطن بقيمة 170 جنيهًا.