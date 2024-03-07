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قفزة جديدة مفاجئة… سعر جرام الذهب اليوم الخميس 7 مارس 2024 عيار 21 في محلات الصاغة مع بداية التعاملات

يس خالدمنذ ساعتين
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سعر جرام الذهب اليوم الخميس 7 مارس 2024
سعر جرام الذهب اليوم الخميس 7 مارس 2024

سعر جرام الذهب اليوم الخميس 7 مارس 2024 وخاصةً عيار 21 الذي يشغل الكثير من الناس لأنه الأكثر مبيعاً في محلات الصاغة لأنه أقل في المصنعية والاحتفاظ به كتأمين للمستقبل وسيلة مضمونة لأنه لا يفقد قيمته، بعد القررات التي أعلن عنها البنك المركزي الأمس بدأ أسعار الذهب ترتفع عالمياً في البورصة، مما ارتفع سعر الدولار بشكل غير متوقع، ويخشى الكثير من تأثر أسعار الذهب محلياً ويبحث البعض ليلاً ونهار عن التحديثات الجديدة في الأسعار لمعرفة الوقت المناسب للشراء، تابعوا معنا الفقرات التالية للإطلاع على سعر جرام الذهب اليوم الخميس 7 مارس 2024

سعر جرام الذهب اليوم الخميس 7 مارس 2024

شهدت أسعار الذهب مع بداية التعاملات الصباحية ليوم الخميس 7 مارس استقرار بعد أن ارتفع بشكل ملحوظ الساعات الماضية بعد القرارات الجديدة والهامة التي أعلن عنها البنك المركزي، حيث ارتفعت أسعار الذهب عالمياً نهاية التعاملات المسائية الأربعاء 6 مارس 2024 وتأتي الأسعار الجديدة كما يلي:

سعر جرام الذهب اليوم الخميس 7 مارس 2024
سعر جرام الذهب اليوم الخميس 7 مارس 2024
سعر الذهب جرام 24البيع 3542.8 جنيه للشراء 3428.5
سعر جرام الذهب عيار 21سعر البيع هو 3100 جنيه للشراء مقابل 3000 جنيه
جرام الذهب عيار 18سجل سعر البيع 2657.1 جنيه للشراء نحو 2571.4 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 14البيع 2072.5 جنيه للشراء بسعر 2005.7 جنيه
سعر الجنية الذهبالبيع بسعر 24800 جنيه للشراء مقابل 24000 جنيه
سعر اونصة الذهب عالمياًالبيع 2148 دولارًا و للشراء  2147 دولارًا

اسعار المصنعية في محلات الصاغة

عندما يقوم المواطنين بشراء الذهب يتم حسب الجرامات أولاً وبعدها يقوم الصائغ بوضع الضريبة والرسوم المضافة والمصنعية على كل جرام من الذهب وتبدأ الأسعار على النحو التالي

  • مصنعية عيار 18 تعتبر هي المصنعية الأعلى وتبدأ من 70 جنيه وتصل حتى 150 جنيه.
  • مصنعية جرام الذهب عيار 21 تبدأ من 30 جنية وحتى 80 جنيه.
  • مصنعية عيار 24 تتراوح ما بين 20 وحتى 50 جنيه.
  • مصنعية عيار 14 تتراوح ما بين 90 جنيه وحتى 120 جنيه.
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يس خالدمنذ ساعتين
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