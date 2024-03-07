قفزة جديدة مفاجئة… سعر جرام الذهب اليوم الخميس 7 مارس 2024 عيار 21 في محلات الصاغة مع بداية التعاملات

سعر جرام الذهب اليوم الخميس 7 مارس 2024 وخاصةً عيار 21 الذي يشغل الكثير من الناس لأنه الأكثر مبيعاً في محلات الصاغة لأنه أقل في المصنعية والاحتفاظ به كتأمين للمستقبل وسيلة مضمونة لأنه لا يفقد قيمته، بعد القررات التي أعلن عنها البنك المركزي الأمس بدأ أسعار الذهب ترتفع عالمياً في البورصة، مما ارتفع سعر الدولار بشكل غير متوقع، ويخشى الكثير من تأثر أسعار الذهب محلياً ويبحث البعض ليلاً ونهار عن التحديثات الجديدة في الأسعار لمعرفة الوقت المناسب للشراء، تابعوا معنا الفقرات التالية للإطلاع على سعر جرام الذهب اليوم الخميس 7 مارس 2024

سعر جرام الذهب اليوم الخميس 7 مارس 2024

شهدت أسعار الذهب مع بداية التعاملات الصباحية ليوم الخميس 7 مارس استقرار بعد أن ارتفع بشكل ملحوظ الساعات الماضية بعد القرارات الجديدة والهامة التي أعلن عنها البنك المركزي، حيث ارتفعت أسعار الذهب عالمياً نهاية التعاملات المسائية الأربعاء 6 مارس 2024 وتأتي الأسعار الجديدة كما يلي:

سعر الذهب جرام 24 البيع 3542.8 جنيه للشراء 3428.5 سعر جرام الذهب عيار 21 سعر البيع هو 3100 جنيه للشراء مقابل 3000 جنيه جرام الذهب عيار 18 سجل سعر البيع 2657.1 جنيه للشراء نحو 2571.4 جنيه سعر جرام الذهب عيار 14 البيع 2072.5 جنيه للشراء بسعر 2005.7 جنيه سعر الجنية الذهب البيع بسعر 24800 جنيه للشراء مقابل 24000 جنيه سعر اونصة الذهب عالمياً البيع 2148 دولارًا و للشراء 2147 دولارًا

اسعار المصنعية في محلات الصاغة

عندما يقوم المواطنين بشراء الذهب يتم حسب الجرامات أولاً وبعدها يقوم الصائغ بوضع الضريبة والرسوم المضافة والمصنعية على كل جرام من الذهب وتبدأ الأسعار على النحو التالي