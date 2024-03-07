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“8000 دينار في حسابك الشخصي”.. رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 والشروط المطلوبة
تعد منحة المرأة الماكثة في البيت من أهم المنح المالية التي أطلقتها حكومة الجزائر في سبيل توفير حياة كريمة ودعم مالي ملائم لجميع المواطنات المتقدمين للحصول على هذه المنحة، فضلاً عن أن هذا الدعم يتم العمل على إيداعه في الحسابات الشخصية الخاصة بكل متقدمة، كما يمكن القيام بالتسجيل في هذه المنحة إلكترونيًا، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.
كيفية التسجيل في منحة المرأة الماكثة 8000 دينار
هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت، وفقًا لما يلي:-
- في البداية يتم الذهاب إلى الوكالة الوطنية للتشغيل.
- وعليه يُرجى إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية.
- التوجه إلى الصفحة التالية من الوكالة.
- اختيار منحة المرأة الماكثة.
- القيام بإدخال جميع البيانات المتعلقة بالمتقدم.
- إرفاق المستندات المعنية بالقبول.
- التأكد من المعلومات والوثائق التي تم إدخالها.
- ليتم في النهاية الضغط على زر “إرسال الطلب”.
شروط التقديم في منحة المرأة الماكثة في البيت
جاءت أهم شروط التقديم في منحة المرأة الماكثة في البيت 8000 دينار، كما على النحو الأتي:-
- أن تكون المتقدمة جزائرية الجنسية.
- مقيمة دائمة في دولة الجزائر.
- كذلك يجب وأن يتراوح عمر المتقدمة من 15 إلى 55 عامًا.
- ألا تكون عاملة في إحدى القطاعات الحكومية أو الخاصة.
- كذلك يجب وأن يكون زوجها موظفًا.
- إرفاق جميع المستندات التي تتطلبها وكالة التشغيل في الجزائر.