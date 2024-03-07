” افرح يا غلبان ” انخفاض السلع الاساسية في الأسواق المصرية ( زيت – سكر – مكرونة – ارز) اشتري وخزني لرمضان الأسعار نزلت 

ذكرت وزارة التموين أن أسعار بعض السلع تراجعت في الأسواق مؤخرًا مقارنة بالفترة السابقة التي شهدت زيادة في تكاليف السلع الحيوية للمواطنين، وقد جاء هذا التراجع بعد هبوط قيمة الدولار، الذي كان سببا رئيسيا للزيادة في الأسعار و من المتوقع أن يشهد المزيد من الانخفاض في تكاليف السلع الأخرى في الأسواق في المستقبل وتحل العديد من الأزمات التي تعاني منها وزارة التموين بصفة دائمة.

انخفاض السلع الأساسية في الأسواق المصرية

وقد أشار وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، في مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة الإدارية إلى أن الوزارة تتابع أسعار مختلف المنتجات، بما في ذلك زيت الطعام الذي انخفض سعره إلى 80 جنيهاً للعبوة بسعة 1 لتر بدلاً من 100 جنيه في الأسواق الدولية كما اكد توفر هذا المنتج بسعر مخفض قدره 65 جنيهاً في المجمعات الاستهلاكية المنتشرة في البلاد. كما أكد المصيلحي على أهمية توفير السلع الغذائية والمنتجات واللحوم في السوق، مع وجود مخزون استراتيجي يكفي لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وقد يصل إلى 24 شهراً.

مبادرة وزارة التموين لتخفيض الأسعار

قامت وزارة التموين بعرض منتجات وبضائع بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25٪ مقارنة بالأسعار الأصلية حيث تأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص لتخفيض الأسعار بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الشعب كما قامت الشركات العديدة بالانضمام إلى هذه المبادرة مثل شركة النقل للمواد الغذائية والشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة المصرية لتجارة الجملة هذه المبادرة التي ستستمر لمدة ستة أشهر.