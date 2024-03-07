هسة.. تحميل اسماء المرشحين والاحتياط ضمن درجات العقود المخصصة لمحافظة النجف من وزارة التربية 2024

كثر البحث عن اسماء المرشحين والاحتياط ضمن درجات العقود المخصصة لمحافظة النجف من وزارة التربية 2024، بعد إعلان وزارة التربية العراقية عن تعيينات مجموعة من المدرسين والمدرسات في كافة محافظات دولة العراق، وذلك لتمكين العراق من مواكبة التعليم وتطوراته، والارتقاء بالمستوى التعليمي والمهني ومواكبة التكنولوجيا الحديثة، وبعد إعلان مجموعة من أسماء المقبولين في مجموعة من المحافظات العراقية، كثر البحث عن اسماء المرشحين في محافظة النجف، ولمعرفة هذا الأسماء يجب اتباع المقال.

اسماء المرشحين والاحتياط ضمن درجات العقود المخصصة لمحافظة النجف من وزارة التربية 2024

سوف يتم إعلان اسماء المرشحين والاحتياط ضمن درجات العقود المخصصة لمحافظة النجف من وزارة التربية 2024، وذلك يوم الخميس الموافق 7/3/2024 ميلاديا، وسوف يتم ذلك على الموقع الخاص بتعيينات وزارة التربية العراقية، وسوف يتم أختيار 6 آلاف مدرس ومدرسة للتعليم المتوسط والتعليم الجامعي من منطقة أو محافظة النجف في العراق، ومن ثم سوف يتم إعلان الأشخاص المستبعدين والأشخاص الذين سوف يتم وضعهم على الاحتياط، ولكن ذلك سوف يحدث بعد استكمال عملية تقديم ملفات الأشخاص الذين تم قبول طلبهم للتعيين.

المقبولين في العقود المخصصة لمحافظة النجف من وزارة التربية والتعليم العراقية

في ظل الإعلان الرسمي الذي قامت به دولة العراق وخاصتًا وزارة التربية والتعليم في دولة العراق بمسابقة تعيين مجموعة من المعلمين والمعلمات في جميع نواحي دولة العراق، حيث يكون العدد المستهدف تعيين 50 ألف مدرس ومدرسة سواء كان في التعليم المتوسط أو العالي الجامعي، مما يجعلها فرصة سانحة أمام الأشخاص الراغبين في التعيين الوزاري في وزارة التربية العراقي لمزاولة مهنة التعليم وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة للطلاب والارتقاء بالمستوى التعليمي في الدولة خاصتًا بعد انتشار العولمة والتعليم عن بعد والطفرة التي قامت بها التكنولوجيا في العالم بآسره، لذلك سوف يتم نشر PDF يحمل أسماء المرشحين والاحتياط في محافظة النجف ويمكن الحصول عليه من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالتعيينات.