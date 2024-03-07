نعامتين وكلب.. فكرة برنامج رامز جاب من الأخر رمضان 2024 ومواعيد العرض

فكرة برنامج رامز جاب من الأخر رمضان 2024، مع اقتراب حلول الشهر الكريم وانطلاق العديد من المسلسلات الجديدة والبرامج المختلفة يهتم الجمهور بمعرفة الفكرة الذي اختارها رامز جلال في برنامج رامز جاب من الأخر والذي يخدع بها الضحايا، يعد برنامج رامز جاب من الأخر من البرامج الرمضانية التي بدأت في التصدر لمحركات البحث الأ,لى على جوجل ويحرص الكثير معرفة فكرته من أجل متابعته في رمضان

أصبح البرنامج الذي يقدمه رامز جلال كل عام جزء هام من الروحانيات الرمضانية وينتظره الكبير والصغير يومياًُ أثناء تناول الإفطار وسط أجواء أسرية ممتعة، استطاع رامز أن يدخل البهجة على قلوب الجمهور بعد أن أعلن عن مشاركته في السابق الرمضاني بعد أن عاش المحبين في مخاوف بسبب الشائعات، تابعوا السطور التالية وسوف نوضح لكم فكرة برنامج رامز جاب من الأخر رمضان 2024.

فكرة برنامج رامز جاب من الأخر رمضان 2024

رامز هو صانع البهجة ورغم أن المقالب التي يقدمها شديدة وقوية لكن تحظى على إعجاب ملايين الأشخاص حتى الضحايا الذي يستدرجهم رامز في البرنامج يكنون له التقدير والاحترام وأن ما يفعله هو جزء من نجاحه ومسيرته الفني، حقق البوستر الترويجي لبرنامج رامز جاب من الآخر تفاعل كبير للغاية، وسوف تدور فكرة البرنامج حول استدراج الضحايا إلى إحدى الحدائق المليئة بالحيوانات وبشكل مفاجئ يظهر حيوان مخيف وكأنه تسلل من القفص وحل عنه القيود ويبدأ في الهجوم على الضحايا وتتوالى التفاصيل.

مواعيد عرض برنامج رامز جاب من الأخر في رمضان 2024

مضة الكثير ولن يتبقى سوى القليل وسوف يتم عرض أولى حلقات برنامج المقالب رامز جاب من الأخر والذي يتم عرضه على شاشة ام بي سي مصر عقب أذان المغرب حسب توقيت القاهرة ويمكنكم ضبط القناة من الآن على الجهاز للاستمتاع بمتابعة جميع الحلقات