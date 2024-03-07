أجمل أغاني الأطفال ثبت الان قناة طيور الجنة بيبي 2024 نايل سات وعرب سات

يرغب العديد من الأشخاص في معرفة التردد الجديد لقناة طيور الجنة أطفال، حيث إن هذه القناة تقوم على إذاعة أجمل الأغاني وأروع الأناشيد الدينية على مدار الساعة، فضلاً عن أن القناة كذلك لها تردد على الأقمار الصناعية المختلفة سواء النايل سات أو العرب سات، وفي السطور التالية نكشف لكم جميع المعلومات الخاصة بكل هذه الترددات لكي يتعرف عليها الجميع حول العالم.

تردد قناة طيور الجنة أطفال على النايل سات

يمكن استقبال قناة طيور الجنة أطفال على الأقمار الصناعية، التي من بينها النايل سات، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي للقناة هو النايل سات.

بينما التردد الخاص بقناة طيور الجنة يكون 11274.

استقطاب قناة طيور الجنة فهو عمودي.

معدل ترميز قناة طيور الجنة يكون 27500.

معدل تصحيح الخطأ:3\4.

تردد قناة طيور الجنة 2024 عرب سات

ويسهل القيام بمعرفة التردد الجديد لقناة طيور الجنة أطفال على العرب سات، وفقًا للمعلومات الأتيه:-

القمر الصناعي هو العرب سات.

التردد هو 11310.

استقطاب قناة طيور الجنة فهو عمودي.

معدل الترميز يكون 27500.

كيف استقبل قناة طيور الجنة أطفال 2024 نايل سات وعرب سات

هناك بعض الخطوات الهدامة لكي يتم استقبال قناة طيور الجنة أطفال على الأقمار الصناعية المختلفة سواء النايل سات أو العرب سات، وفقًا لما يلي:-