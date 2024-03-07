“هتقبض بالزيادة الجديدة 100000 دينار”موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024 لهذا الشهر

بناءً على البيانات الواقعية يُعد موضوع موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لعام ٢٠٢٤ من القضايا الهامة والمحورية التي تهم العديد من الأشخاص، سنستكشف في هذا المقال تفاصيل هذه العملية والمواعيد المحددة لصرف الرواتب لهذا العام، دعونا نلقي نظرة على هذا الموضوع ونستكشف التفاصيل بمزيد من الدقة والوضوح.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024

من الجدير بالذكر أن وزارة المالية أكدت زيادة جديدة عند صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024 بقيمة مئة ألف دينار لأولئك الذين يحصلون على أقل من مليون دينار يمكن صرف المعاش الكامل، والاستعلام عنه عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، وستعلن الوزارة عن موعد صرف هذه الزيادة تقدم وزارة المالية عدة خدمات بما في ذلك توفير رابط للمستفيدين من أجل تسهيل الإجراءات عليهم دون عناء.

خطوات الأستعلام عن رواتب المتعاقدين في العراق 2024

يجب الانتقال أولاً إلى موقع وزارة المالية العراقية الرسمي .

ثم يتم الانتقال إلى القسم الخاص بالخدمات الإلكترونية.

ثم يتم النقر على خانة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين.

ثم يتم تسجيل جميع معلوماتك الشخصية لإكمال عملية التسجيل.

وفي النهاية يتم الضغط على استعلام.

الزيادة المطبقة على رواتب المتقاعدين في العراق 2024

تم تطبيق الزيادة الجديدة على رواتب المتقاعدين في جميع محافظات العراق، والتي تمثلت في النقاط الآتية: