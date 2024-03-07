“لو ممعكش خبره وتقديرك جيد الحق قدم”رابط التقديم على وظائف بنك مصر 2024 Banque Misr الشروط وطريقة التقديم

يود العديد من الأشخاص معرفة معلومات حول الوظائف في بنك مصر 2024 حيث تم الإعلان عن فرص التقديم لمجموعة متنوعة من الوظائف الإدارية التي تتطلب مؤهلات عالية، وخبرة سابقة متطابقة مع الاختصاصات تم نشر هذه التفاصيل على الموقع الرسمي للبنك، وسنقدم في مقالنا كل التفاصيل حول المستندات المطلوبة، والشروط بشكل واضح ودقيق.

وظائف بنك مصر 2024

يقدم بنك مصر 2024 فرص عمل متنوعة في مختلف الأقسام بدءًا من قسم التسويق، والمحاسبة، وحتى الهندسة المالية تهدف الوظائف إلى جذب الشباب المصريين الطموحين الذين يمتلكون مهارات في تحليل البيانات، وبناء الأنظمة شروط التقديم تتضمن أن يكون المتقدم من الجنسية المصرية، ويجب أن يكونوا خريجين حديثي التخرج للحصول على المزيد من المعلومات، والتقديم على الوظائف يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الخاص ببنك مصر.

الوظائف المطلوب شغلها في بنك مصر 2024

وظائف قسم المبيعات.

الفنيين.

وظائف قسم التسويق.

وظائف قسم المحاسبة.

وظيفة محلل مالي.

المهندسين.

وغيرهم الكثير في مختلف التخصصات.

الشروط اللازمة للالتحاق بالوظائف الجديدة المصدرة من بنك مصر 2024

وضع البنك مجموعة من الشروط التي يجب تحققها لكي يتمكن الشخص من التقدم للتوظيفات المتاحة في الوقت الحالي، وتشمل الشروط:

يجب أن يكون المتقدم من حاملي الجنسية المصرية.

يتطلب الحصول على شهادة جامعية بتقدير لا يقل عن جيد.

يجب على المتقدم أن يكون ماهرًا في اللغة الإنجليزية في القراءة والكتابة.

أن لا يقل عمر المتقدم عن ثلاثين عاماً.

يتعين على الفرد اجتياز جميع الاختبارات المطلوبة من قبل البنك.

يجب ألا يكون لمقدم الطلب قريب في البنك.

يجب أن يتقن المتقدم استخدام الحاسوب.

الأوراق الواجب توافرها عند تقديم طلب التعيين بأي من وظائف بنك مصر 2024

عندما يتعين التعيين في البنك يتوجب تقديم مجموعة من الوثائق، وتشمل ما يلي:

يجب إرسال صورة من بوثيقة الهوية الشخصية الخاصة بك.

كما يتطلب إرسال شهادة التخرج.

إرسال صورة شخصية.

إنهاء الخدمة العسكرية.

كيفية التقديم على وظائف بنك مصر 2024